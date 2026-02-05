Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân đội Mỹ xác nhận triển khai lực lượng ở Nigeria

Thụy Miên
Thụy Miên
05/02/2026 05:44 GMT+7

AP hôm qua dẫn lời tướng Dagvin R.M.Anderson, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, xác nhận Lầu Năm Góc đã gửi một lực lượng quy mô nhỏ đến Nigeria.

Tư lệnh Anderson cho biết binh sĩ Mỹ nhận mệnh lệnh đến Nigeria sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để ứng phó mối đe dọa khủng bố ở quốc gia Tây Phi. "Điều này dẫn đến sự gia tăng hợp tác giữa hai nước, bao gồm một nhóm nhỏ các binh sĩ Mỹ mang đến một số năng lực đặc biệt từ Mỹ", tướng Anderson phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến hôm 3.2 (giờ Washington).

Quân đội Mỹ xác nhận triển khai lực lượng ở Nigeria - Ảnh 1.

Hình ảnh một tàu chiến Mỹ phóng tên lửa tấn công các mục tiêu IS ở Nigeria hôm 25.12.2025

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Tư lệnh Mỹ không cung cấp thêm thông tin như số lượng binh sĩ đến Nigeria lẫn quy mô của chiến dịch và thời gian triển khai. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria Christopher Musa xác nhận hiện có một đội ngũ Mỹ hoạt động ở Nigeria nhưng cũng không cho biết thêm thông tin liên quan. Trong khi đó, một cựu quan chức Mỹ không nêu tên cho hay lực lượng Mỹ dường như tập trung vào hoạt động thu thập tình báo và hỗ trợ quân đội Nigeria tấn công những nhóm vũ trang có liên hệ khủng bố.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ xác nhận việc triển khai lực lượng trên bộ ở Nigeria kể từ khi Washington thực hiện cuộc không kích ngày 25.12.2025. Khi ấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công các mục tiêu được cho thuộc về tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Nigeria và tuyên bố Mỹ sẽ có thêm hành động tại đây. Trước đó, Reuters đưa tin Mỹ đã thực hiện các chuyến bay trinh sát trên không phận Nigeria từ Ghana ít nhất là từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Nigeria đang đối mặt áp lực gia tăng từ Mỹ phải nhanh chóng hành động sau khi Tổng thống Trump cáo buộc quốc gia Tây Phi thất bại trong việc bảo vệ người theo đạo Thiên Chúa trước sự tấn công của các tay súng hoạt động ở vùng tây bắc nước này. Chính phủ Nigeria bác bỏ thông tin cho rằng đã xảy ra những vụ bức hại có hệ thống nhằm vào người theo đạo Thiên Chúa ở nước này. Giới hữu trách cũng khẳng định hiện tìm cách xử lý các tay súng Hồi giáo và những tổ chức vũ trang khác đang đe dọa cả dân thường không phân biệt tôn giáo.

Trong thời gian qua, các tay súng của nhóm vũ trang Boko Haram và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) đã tăng cường tấn công các đoàn xe quân sự và dân thường. Hiện vùng tây bắc vẫn tiếp tục là tâm điểm của cuộc nổi dậy Hồi giáo kéo dài 17 năm qua. Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết đã phối hợp với chính quyền Nigeria để tiến hành cuộc tấn công ở bang Sokoto và tiêu diệt nhiều phần tử IS.

Chiến dịch được tổ chức sau khi Tổng thống Trump vào cuối tháng 10.2025 bắt đầu cảnh báo rằng cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Nigeria đang đối mặt với "mối đe dọa mang tính sống còn". Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo có thể tiến tới can thiệp quân sự ở quốc gia Tây Phi nếu nước này không thể ngăn chặn tình trạng bạo lực nhằm vào các cộng đồng Thiên Chúa giáo.

