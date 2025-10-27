Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quân đội Myanmar cho nổ trung tâm lừa đảo, Thái Lan lo dòng người vượt biên
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
27/10/2025 20:30 GMT+7

Lực lượng an ninh Thái Lan đang chuẩn bị ứng phó sự gia tăng số lượng người nước ngoài vượt biên từ Myanmar trong bối cảnh chiến dịch trấn áp các ổ nhóm lừa đảo đang diễn ra.

Theo báo The Nation của Thái Lan, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển khu phức hợp KK Park ở Myanmar, giáp biên giới Thái Lan, nơi được cho là hang ổ của một ổ nhóm lừa đảo toàn cầu.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh quân đội Myanmar đang tiến hành chiến dịch tấn công mới nhất nhằm vào các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động dưới vỏ bọc các dự án đầu tư của Trung Quốc. Báo The Nation cũng cho hay nhiều người nước ngoài đang tiếp tục chạy trốn từ khu KK Park, vượt biên giới sang Thái Lan.

Bài báo dẫn lời nguồn tin tại chỗ cho hay vào lúc 17 giờ 25 phút ngày 26.10 đã xảy ra vụ nổ thứ tư, khi các đơn vị biên phòng Myanmar cho nổ các tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo tại KK Park ở thành phố biên giới Myawaddy. Một số mảnh vỡ từ vụ nổ đã bay sang đất Thái Lan.

Vụ nổ thứ tư rung chuyển KK Park, Thái Lan ứng phó với dòng người vượt biên - Ảnh 1.

Khói bóc lên sau vụ nổ tại khu phức hợp KK Park ở Myanmar, ngày 26.10.2025

ẢNH: X.COM

The Nation dẫn lời Tư lệnh quân khu 3 Thái Lan, Trung tướng Worathep Bunya, nói: “Các vụ nổ là hoạt động phá hủy của lực lượng bộ binh Myanmar – chứ không phải các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các vụ nổ diễn ra cách biên giới khoảng 500 mét”.

Tướng Worathep Bunya, cho biết số lượng người nước ngoài vượt biên vào Thái Lan có thể sẽ tăng lên khi Myanmar tiếp tục trấn áp.

Theo Trung tâm Chỉ huy biên giới Tak và lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan, tính đến ngày 27.10, số lượng người nước ngoài chạy trốn qua sông Moei đã tăng lên 1.525 người – bao gồm 1.275 nam và 250 nữ.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Myanmar ổ nhóm lừa đảo trung quốc Myawaddy Vụ nổ biên giới lừa đảo tấn công Chạy trốn Dự án đầu tư lừa đảo toàn cầu vượt biên KK Park
