Quân đội Nhật Bản ra tay trấn áp gấu sau làn sóng tấn công kỷ lục
Video Thế giới

Quân đội Nhật Bản ra tay trấn áp gấu sau làn sóng tấn công kỷ lục

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
07/11/2025 06:33 GMT+7

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, quân đội đã được triển khai để bẫy gấu ở một số khu vực miền bắc, sau hơn 100 vụ gấu tấn công khiến 12 người thiệt mạng kể từ tháng 4.

Quân đội Nhật Bản đang được triển khai để hỗ trợ bẫy gấu ở vùng núi hiểm trở phía bắc, sau hơn 100 vụ gấu tấn công người trên khắp nước Nhật kể từ tháng 4, trong đó 12 vụ dẫn đến tử vong.

Người dân thị trấn Kazuno, nằm giữa những ngọn núi phủ đầy cây cối, được khuyến cáo ở trong nhà sau khi trời tối và tránh xa những khu rừng rậm rạp.

Ông Yasuhiro Kitakata, một quan chức địa phương, cho biết “Trước đây, dưới chân núi có đồng ruộng, đất nông nghiệp và ruộng lúa nơi người dân canh tác. Nhưng do dân số suy giảm và một số yếu tố khác, những vùng đất đó không còn ai canh tác nữa. Nó đã trở thành đất nông nghiệp bị bỏ hoang, đồng nghĩa với việc ranh giới giữa gấu và người dân đã bị thu hẹp hơn rất nhiều”.

Quân đội có mặt để vận chuyển, thiết lập và kiểm tra các bẫy thép dùng để bắt gấu. Họ được trang bị bình xịt gấu, khiên và gậy gỗ dài. Nếu bắt được gấu, họ sẽ chuyển cho các thợ săn được đào tạo bắn chết để làm giảm bớt số lượng gấu.

Nhật Bản triển khai quân đội để bẫy gấu sau làn sóng tấn công kỷ lục - Ảnh 1.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang đặt bẫy gấu ở Kazuno (tỉnh Akita), ngày 5.11.2025

ẢNH: REUTERS

Trong những tuần gần đây, đã có những vụ gấu tấn công người tại một siêu thị, một trạm xe buýt và một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Thị trưởng Kazuno, Shinji Sasamoto, cho biết người dân ngày nào cũng cảm thấy nguy hiểm.

Số lượng gấu gia tăng, sự thay đổi nguồn thức ăn tự nhiên do biến đổi khí hậu và sự suy giảm dân số ở các vùng nông thôn đang khiến tình huống con người đối mặt với gấu ngày càng tăng. Theo chính quyền tỉnh Akita, số lượng gấu được phát hiện đã tăng gấp sáu lần trong năm nay, lên hơn 8.000 con.

Chính quyền Tokyo dự kiến sẽ công bố một gói biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. Trước đó, các quy định về súng đã được nới lỏng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thợ săn bắn gấu ở khu vực thành thị.

