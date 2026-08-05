Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quân đội Pakistan bỏ dùng ứng dụng WhatsApp, chuyển sang WeChat?

Phạm Anh Thư
Phạm Anh Thư
Quân đội Pakistan được cho là đã yêu cầu toàn bộ binh lính ngừng sử dụng WhatsApp và chuyển sang WeChat để liên lạc nội bộ, do lo ngại rò rỉ dữ liệu.

Đài NDTV ngày 4.8 dẫn chỉ thị nội bộ của quân đội Pakistan đề cập yêu cầu sĩ quan và binh lính nước này ngừng sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp (thuộc sở hữu của Tập đoàn Meta), thay vào đó chuyển sang dùng WeChat (do Tập đoàn Tencent của Trung Quốc phát triển) để liên lạc.

Chỉ thị được ban hành nhằm thống nhất nền tảng liên lạc nội bộ, vì lo ngại các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Theo India Today, lý do được đưa ra là các nền tảng nhắn tin của phương Tây tiềm ẩn nguy cơ bị giám sát, rò rỉ dữ liệu và nghe lén cao hơn so với các nền tảng do Trung Quốc vận hành.

Quân đội Pakistan bỏ dùng ứng dụng WhatsApp, chuyển sang WeChat?- Ảnh 1.

Binh sĩ Pakistan đứng gác tại một tuyến đường sắt ở tỉnh Balochistan (Pakistan) hồi tháng 3.2025

ẢNH: REUTERS

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ chiến lược giữa Pakistan và Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Thời gian qua, hai nước không chỉ mở rộng hợp tác về trang thiết bị quân sự mà còn tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh mạng và chia sẻ thông tin tình báo. Việc sử dụng cùng một nền tảng liên lạc được cho là có thể giúp hai quân đội phối hợp hiệu quả hơn trong các cuộc thảo luận về biên giới, tập trận chung và những hoạt động hợp tác khác.

Quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin trên. Giới chức Mỹ, Trung Quốc cũng chưa bình luận về sự việc.

Trái ngược với Pakistan, nước láng giềng Ấn Độ lại cảnh giác trước các ứng dụng Trung Quốc. Hồi năm 2020, New Delhi đã cấm WeChat cùng hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc, cáo buộc dữ liệu người dùng đã bị chuyển ra nước ngoài và nêu lo ngại an ninh quốc gia.

Triều Tiên tố cáo Mỹ 'bôi nhọ' với cảnh báo an ninh mạng

Tin liên quan

Pakistan biên chế tàu ngầm mua của Trung Quốc

Pakistan biên chế tàu ngầm mua của Trung Quốc

Pakistan đã nhận được tàu ngầm lớp Hangor đầu tiên trong số 8 chiếc đã đặt mua của Trung Quốc.

Pakistan ca ngợi hiệu quả vũ khí Trung Quốc khi đụng độ Ấn Độ

Khám phá thêm chủ đề

WECHAT WHATSAPP Quân đội Pakistan trung quốc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận