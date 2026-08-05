Quân đội Pakistan bỏ dùng ứng dụng WhatsApp, chuyển sang WeChat?

Đài NDTV ngày 4.8 dẫn chỉ thị nội bộ của quân đội Pakistan đề cập yêu cầu sĩ quan và binh lính nước này ngừng sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp (thuộc sở hữu của Tập đoàn Meta), thay vào đó chuyển sang dùng WeChat (do Tập đoàn Tencent của Trung Quốc phát triển) để liên lạc.

Chỉ thị được ban hành nhằm thống nhất nền tảng liên lạc nội bộ, vì lo ngại các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Theo India Today, lý do được đưa ra là các nền tảng nhắn tin của phương Tây tiềm ẩn nguy cơ bị giám sát, rò rỉ dữ liệu và nghe lén cao hơn so với các nền tảng do Trung Quốc vận hành.

Binh sĩ Pakistan đứng gác tại một tuyến đường sắt ở tỉnh Balochistan (Pakistan) hồi tháng 3.2025 ẢNH: REUTERS

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ chiến lược giữa Pakistan và Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Thời gian qua, hai nước không chỉ mở rộng hợp tác về trang thiết bị quân sự mà còn tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh mạng và chia sẻ thông tin tình báo. Việc sử dụng cùng một nền tảng liên lạc được cho là có thể giúp hai quân đội phối hợp hiệu quả hơn trong các cuộc thảo luận về biên giới, tập trận chung và những hoạt động hợp tác khác.

Quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin trên. Giới chức Mỹ, Trung Quốc cũng chưa bình luận về sự việc.

Trái ngược với Pakistan, nước láng giềng Ấn Độ lại cảnh giác trước các ứng dụng Trung Quốc. Hồi năm 2020, New Delhi đã cấm WeChat cùng hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc, cáo buộc dữ liệu người dùng đã bị chuyển ra nước ngoài và nêu lo ngại an ninh quốc gia.