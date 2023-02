Quân đội Việt Nam cử lực lượng tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Số người thiệt mạng do động đất tiếp tục tăng









Bộ Quốc phòng giao Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Binh chủng Công binh tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, lực lượng của quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 người. Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần 30 người; Đội Cứu sập thuộc Binh chủng Công binh 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng gồm 9 huấn luyện viên và chỉ huy, 6 chó nghiệp vụ; bộ phận chỉ huy và các cơ quan với quân số 7 người.

Bên cạnh đó, nhiều trang thiết bị cũng được huy động hỗ trợ cho công tác cứu nạn. Bộ Quốc phòng dự kiến hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ 10 tấn lương khô.



Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác chuẩn bị của lực lượng tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng cũng giao thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm nhiệm chức vụ Tổng chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân VN tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.





Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc cử lực lượng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai thể hiện trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của VN; đồng thời, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân VN trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế. Ông Cương cũng lưu ý 76 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.





* Cùng ngày 10.2, tờ The Guardian đưa tin số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên ít nhất 21.719, gồm 18.342 nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.377 nạn nhân ở Syria. Bên cạnh đó còn có ít nhất 72.879 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và 5.245 người bị thương ở Syria, sau khi xảy ra động đất thảm khốc ngày 6.2. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, với một số thông tin lạc quan về những trường hợp sống sót tiếp tục được tìm thấy giữa thời tiết băng giá, khi nhiệt độ tại Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) gần khu vực tâm chấn ở mức -3 độ C. Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.2 cho hay có đến 1.509 dư chấn sau trận động đất. Khoảng 75.780 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng ở miền nam, trong khi hơn 121.000 người đang tham gia cứu hộ, cứu trợ.

Một nạn nhân được cứu hộ tại tỉnh Hatay ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Sở Cứu hỏa vùng đô thị Antalya cho hay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé gái 10 tuổi sống sót dù bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại tỉnh Hatay suốt 90 giờ. Tại TP.Kahramanmaras, 2 nạn nhân 15 và 13 tuổi lần lượt được cứu hộ sau khi bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 99 và 101 giờ. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Thế giới (World Bank) thông báo sẽ viện trợ 1,78 tỉ USD cho nỗ lực cứu trợ và phục hồi của Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cũng sẽ viện trợ 85 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.