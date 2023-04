Quan hệ Việt - Lào phát triển mạnh trên các lĩnh vực

Trong năm 2022, hai bên phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ VN - Lào, lễ phát động Năm Ðoàn kết hữu nghị VN - Lào 2022, lễ khởi động dự án Công viên hữu nghị Lào - VN tại thủ đô Vientiane.

Hai nước thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp từ T.Ư đến địa phương. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm chính thức nước Lào từ 11 - 12.1 theo lời mời của tân Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Trong năm 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Năm Ðoàn kết hữu nghị VN - Lào, Lào - VN với điểm nhấn là lễ kỷ niệm trọng thể chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác VN - Lào (1977 - 2022), cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác tại thủ đô và các tỉnh, thành của mỗi nước.

Trong hơn hai năm dịch Covid-19 bùng phát, Ðảng, Nhà nước và nhân dân VN đã hỗ trợ Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó dịch.

Về hợp tác kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì tốt. VN hiện có 219 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào, tổng vốn đăng ký khoảng 4,7 tỉ USD, đứng vị trí thứ ba (sau Trung Quốc, Thái Lan). Năm 2022, đầu tư VN tại Lào tăng thêm 5 dự án mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 70 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ 2021; kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 1,7 tỉ USD (tăng hơn 25%). Trong năm 2022, hai bên đã tổ chức khởi công và khánh thành, bàn giao một số dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ VN dành cho Chính phủ Lào; doanh nghiệp hai bên tích cực giao lưu, ký bản ghi nhớ hợp tác.

Hợp tác giáo dục đào tạo và văn hóa giữa hai nước VN - Lào tiếp tục được quan tâm. Bộ GD-ÐT hai nước đã ban hành Ðề án hợp tác giáo dục VN - Lào giai đoạn 2021 - 2030; ký kết Nghị định thư về hợp tác đào tạo VN - Lào giai đoạn 2022 - 2027; tổ chức Triển lãm giáo dục VN và Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo trong hợp tác giáo dục VN - Lào tại Vientiane. Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác văn hóa - nghệ thuật và du lịch giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức khởi động dự án Công viên Hữu nghị Lào - VN tại Vientiane; tổ chức thành công Tuần văn hóa VN tại Lào, Tuần văn hóa Lào tại VN và Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao du lịch vùng biên giới VN - Lào lần thứ 3.

Về hợp tác quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng 2 nước đã ký ý định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn; bàn giao Trường Lý luận chính trị Quân đội nhân dân Lào, diễn tập cứu hộ cứu nạn 3 nước Campuchia - Lào - VN; phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Bộ Công an 2 nước cũng ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2022, tích cực phối hợp triển khai toàn diện; tăng cường kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, buôn bán người, tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là vấn đề buôn bán, vận chuyển ma túy.

Ở địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới giữa VN - Lào, việc hợp tác tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước. Trên các diễn đàn khu vực, quốc tế, VN - Lào phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, LHQ và các cơ chế tiểu vùng.