Quân khu 5: Những thước phim giữa dòng lũ đã khắc họa trọn vẹn tình quân dân

Chiều 5.2, tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí, thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai, bão lũ dồn dập đổ bộ vào địa bàn Quân khu 5 quản lý.

Theo thiếu tướng Lương Đình Chung, trước diễn biến phức tạp và khốc liệt của thiên tai, Quân khu 5 đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bám trụ tại các vùng bị ngập sâu, chia cắt để hỗ trợ nhân dân.

Nhà báo Huy Đạt (bìa phải) cùng các nhà báo nhận bằng khen của Chính ủy Quân khu 5 ẢNH: DIỆU HIỀN

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng cùng tinh thần chủ động, quyết liệt của toàn lực lượng, công tác ổn định chỗ ở, khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất cho người dân được triển khai khẩn trương, hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định đời sống và củng cố niềm tin vào lực lượng vũ trang.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, trong những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Những tin bài, phóng sự kịp thời từ hiện trường đã phản ánh sinh động nỗ lực của lực lượng vũ trang, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình quân dân gắn bó keo sơn, qua đó huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thiếu tướng Lương Đình Chung bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, sẻ chia cùng lực lượng vũ trang trong suốt năm qua.

Đặc biệt, thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận sự dấn thân của đội ngũ phóng viên, trong đó có phóng viên Báo Thanh Niên - những người đã không quản ngại hiểm nguy, vượt mưa bão, lũ dữ để theo chân bộ đội đến với nhân dân trong những thời khắc khó khăn nhất.

Nhà báo Huy Đạt (giữa) tác nghiệp tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) trong đợt mưa lũ tháng 11.2025 ẢNH: AN BIÊN

"Có những thời điểm, phóng viên và bộ đội cùng bám trụ giữa mưa lũ, cùng lội nước, băng rừng, tiếp cận từng hộ dân bị cô lập. Chính những thước phim, hình ảnh chân thực, thấm đẫm sự hy sinh và trách nhiệm ấy đã chuyển tải trọn vẹn câu chuyện tình quân - dân, làm nổi bật phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân", thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục sát cánh, phản ánh kịp thời, khách quan các hoạt động của Quân khu 5, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Quân khu 5 đã công bố quyết định khen thưởng 6 tập thể và 16 cá nhân có đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về lực lượng vũ trang.

Dịp này, nhà báo Huy Đạt, Văn phòng Duyên hải miền Trung của Báo Thanh Niên, vinh dự nhận bằng khen của Chính ủy Quân khu 5 vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5.