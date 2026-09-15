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Thời sự Pháp luật

Quản lý tiệm cầm đồ 'qua mặt' ông chủ, chiếm đoạt 129 triệu đồng

Hữu Tú
Hữu Tú

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Trần Xuân Hòa (30 tuổi, ở xã Krông Ana), quản lý tiệm cầm đồ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa (30 tuổi, ở xã Krông Ana) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8.2023, ông P. (41 tuổi, ở xã Krông Ana ) mở tiệm cầm đồ và thuê Hòa làm quản lý.

Bắt giam quản lý tiệm cầm đồ chiếm đoạt 129 triệu đồng - Ảnh 1.

Bắt tạm giam quản lý tiệm cầm đồ lừa đảo chiếm đoạt 129 triệu đồng ở Đắk Lắk

ẢNH: CTV

Trong quá trình làm quản lý, lợi dụng việc được ông P. tin tưởng và không thường xuyên kiểm tra việc cầm cố xe máy nên Hòa đã tự ghi giấy biên nhận khống, lấy thông tin xe máy ở trên mạng, chụp hình xe máy ở ngoài (không phải của khách mang đến cửa hàng cầm cố) rồi gửi qua Zalo cho ông P.

Sau đó, Hòa đưa ra thông tin gian dối là xe của khách đến cầm cố để ông P. tin tưởng chuyển tiền. 

Ngoài ra, Hòa còn đưa ra thông tin gian dối là mua xe về tân trang lại bán kiếm lời để ông P. tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 8.2023 đến tháng 1.2024, Hòa đã lừa chiếm đoạt của ông P. tổng cộng 129 triệu đồng. Sau thời gian dài không đòi được tiền, ông P. đã làm đơn tố cáo Hòa đến cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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