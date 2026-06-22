TP.HCM: Góp vốn mở tiệm cầm đồ, cô gái bị lừa đảo gần 200 triệu đồng

Ngày 22.6, thông tin từ Công an phường Gò Vấp, đơn vị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ Trần Minh Tuấn (35 tuổi, biệt danh "Tí Hải") để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Số tiền mà Tuấn thực hiện lừa đảo trong vụ án gần 200 triệu đồng, thông qua việc góp vốn mở tiệm cầm đồ.

Trước đó, ngày 20.6, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận trình báo của chị L.T.N.A về việc được Tuấn mời góp vốn mở tiệm cầm đồ rồi lừa đảo số tiền lớn.

Theo nội dung trình báo, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, Tuấn nhiều lần trao đổi, tạo dựng lòng tin rồi thuyết phục chị A. chuyển tiền để cùng hợp tác kinh doanh. Tin người, chị A. đã 5 lần chuyển khoản với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Thế nhưng, tiệm cầm đồ chưa thấy đâu, nhưng Tuấn đã “cầm” luôn số tiền, bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, truy xét, tập trung các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đối tượng liên quan.

Chỉ trong thời gian ngắn, công an đã bắt giữ Trần Minh Tuấn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.