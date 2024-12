Quán mì gói 1.000 đồng làm ấm lòng người nghèo

Mọi thứ được chuẩn bị sẵn

"Gói mì tôm hoặc cháo ăn liền với quả trứng, cây xúc xích, ít rau cải, ớt, chanh và ít nước sôi cộng lại cũng không đáng là bao. Nhóm tụi em định không lấy tiền, nhưng nghĩ lại thì ai cũng có lòng tự trọng và cũng không muốn bất kỳ ai có cảm giác nợ nần, nên bọn em lấy 1.000 đồng/tô. Mọi thứ bọn em đều đã chuẩn bị sẵn, bà con có nhu cầu vô quán tự phục vụ hoặc lấy về nhà". Đó là lời chia sẻ trên mạng xã hội của chị Phan Thùy An (40 tuổi), chủ quán mì 1.000 đồng (số 6 đường Huỳnh Việt Thanh, TP.Tân An, Long An), nhận được hàng ngàn chia sẻ từ cư dân mạng.

Quán mì 1.000 đồng của nhóm chị Phan Thùy An chia sẻ cùng nhiều mảnh đời khó khăn

Trưa một ngày đầu tháng 12.2024, PV Thanh Niên có mặt tại quán mì 1.000 đồng của chị An. Vị trí quán khá đắc địa, nằm trên dãy phố mua bán tấp nập nối từ chợ P.2 ra QL1, đoạn gần dốc cầu Tân An. Như đã quen thuộc, anh Tài (shipper khu vực chợ P.2) dừng xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh rồi bước vào quán. Anh tự lấy tô, bỏ mì, đập trứng, chế nước sôi… nấu ăn ngon lành. Ngồi bên cạnh, chị An lộ vẻ quan tâm và khẽ nhắc: "Có rau thơm, chanh ớt đó, anh tự nhiên nghen. Em cá anh ăn hết 1 tô nữa thì…", "thì sao bà chủ", anh Tài hỏi. Chị An vui vẻ trả lời: "Thì anh thực sự đã xem quán em là chỗ thân tình rồi đó".

Khách đến ăn đông nhất là người bán vé số dạo. Chị Thu, bán vé số dạo ở P.2, TP.Tân An, chia sẻ: "Từ hồi dịch Covid-19 tới nay, người bán vé số đông lắm. Tôi đi lại khó khăn nên chỉ có thể bán quanh quẩn khu vực chợ P.2 đến Bến xe khách Long An. Nói chung, cuộc sống bây giờ bấp bênh lắm; nên có được quán mì 1.000 đồng này tôi đỡ được một bữa ăn trong ngày. Có hôm quán còn cho hẳn 5 gói về để dành ăn. Tôi mừng lắm".

Mì gói 1.000 đồng, không trả cũng không sao

Nhiều em học sinh ở TP.Tân An cũng rủ nhau đến ăn mì 1.000 đồng của chị An. Các em đến ăn không phải vì thực sự có nhu cầu mà là để "bắt trend" trên mạng xã hội. Ăn xong, mỗi em tự bỏ 10.000 - 20.000 đồng vào "thùng công đức" được chị An để sẵn.

Chủ quán chu đáo để sẵn trứng, rau, nước sôi cho bà con tự nấu mì ăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị An cho biết chỗ tính tiền là để đó rồi tùy thực khách bỏ vào, không bỏ cũng không sao. Số tiền này sẽ gom lại với tiền của chị và nhóm bạn đóng góp để mua mì mới. Mỗi tuần quán mua 1 lần, gồm nhiều loại mì và cháo ăn liền khác nhau, có đủ chay - mặn.

"Có nhiều cô chú đến rồi tự nguyện quyên góp, nhưng chúng tôi chỉ nhận mì, cháo ăn liền, xúc xích và trứng chứ tuyệt đối không nhận tiền. Nếu được tặng nhiều mì, phát không hết thì sẽ phối hợp với chị Oanh bên xã Hướng Thọ Phú (TP.Tân An) làm mì xào, cho vô hộp và đi phát cho bà con nào cần", chị An nói.

Chị An cho biết thêm quê chị ở Đồng Nai. Hơn 10 năm trước, chị lấy chồng là một thợ làm tóc ở TP.Tân An. Ngoài phụ chồng làm tóc, lúc rảnh rỗi, chị và vài người bạn nữ quê Long An nảy ra ý tưởng rồi thực hiện mô hình này. Tiệm mới mở chưa đầy tháng nhưng được nhiều người quan tâm làm cho chị và mọi người trong nhóm rất phấn khởi, thấy mình đã làm được một điều gì đó đồng hành cùng những người dễ tổn thương trong xã hội.

Bạn Trần Hà nhận xét trên trang mạng xã hội của chị An: "Bản thân mình không khá giả gì hết nhưng cũng muốn làm việc này từ lâu, nhưng cứ mãi đắn đo suy nghĩ vì thực sự kinh tế không đủ nên chưa thực hiện được. Nhưng nay thấy việc này mình có thể làm. Có thể san sẻ một phần nào đó với người có hoàn cảnh chưa bằng mình. Mình xin ý tưởng này để làm tại quán mình nhé. Cảm ơn chị đã giúp mình tìm được cách cho đi".