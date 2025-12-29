Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Quán quân 12 tuổi đại diện Việt Nam tham dự Tài năng Thanh thiếu niên toàn cầu 2026

Thu Thủy
Thu Thủy
29/12/2025 08:09 GMT+7

Chung kết cuộc thi Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 6 năm 2025 vừa khép lại tại Hà Nội với phần trình diễn ấn tượng của hàng trăm thí sinh nhỏ tuổi đến từ khắp các tỉnh thành.

Đây là sân chơi nghệ thuật do Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức, dành cho các thí sinh từ 5 - 17 tuổi, nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, múa, nhảy, diễn kịch, MC, đàn, xiếc, catwalk…

Quán quân 12 tuổi đại diện Việt Nam tham dự tài năng Thanh thiếu niên toàn cầu 2026 - Ảnh 1.

Đoàn Ngọc Gia Bảo (trái) giành giải cao nhất tại Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 6

ẢNH: BTC

Đoàn Ngọc Gia Bảo, 12 tuổi, đến từ Đà Nẵng, xuất sắc đăng quang Quán quân mùa giải năm nay với phần trình diễn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Giọng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc cùng phong thái trình diễn tự tin giúp Gia Bảo chinh phục ban giám khảo và khán giả. Giải Á quân 1 thuộc về Lê Thanh Phúc, Á quân 2 thuộc về Châu Thiên Hương, cùng 11 giải phụ được trao cho những thí sinh nổi bật khác.

Chiến thắng này không chỉ là bước ngoặt trong hành trình của Gia Bảo mà còn mở ra cơ hội lớn khi em sẽ đại diện VN tham dự cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên toàn cầu 2026 - sân chơi quốc tế quy tụ các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng VN trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Đối với những nghệ sĩ trẻ, Berklee College of Music (Mỹ) hay Trường Âm nhạc Berklee luôn là mục tiêu để họ hướng đến, khi đây là một trong những nơi đào tạo âm nhạc lớn nhất thế giới, là "cái nôi" sản sinh ra những tên tuổi lớn như Quincy Jones, John Mayer, Charlie Puth... với hơn 300 giải Grammy, 40 giải Emmy...

