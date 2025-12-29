Quán quân 12 tuổi đại diện Việt Nam tham dự Tài năng Thanh thiếu niên toàn cầu 2026

Đây là sân chơi nghệ thuật do Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức, dành cho các thí sinh từ 5 - 17 tuổi, nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, múa, nhảy, diễn kịch, MC, đàn, xiếc, catwalk…

Đoàn Ngọc Gia Bảo (trái) giành giải cao nhất tại Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 6 ẢNH: BTC

Đoàn Ngọc Gia Bảo, 12 tuổi, đến từ Đà Nẵng, xuất sắc đăng quang Quán quân mùa giải năm nay với phần trình diễn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Giọng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc cùng phong thái trình diễn tự tin giúp Gia Bảo chinh phục ban giám khảo và khán giả. Giải Á quân 1 thuộc về Lê Thanh Phúc, Á quân 2 thuộc về Châu Thiên Hương, cùng 11 giải phụ được trao cho những thí sinh nổi bật khác.

Chiến thắng này không chỉ là bước ngoặt trong hành trình của Gia Bảo mà còn mở ra cơ hội lớn khi em sẽ đại diện VN tham dự cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên toàn cầu 2026 - sân chơi quốc tế quy tụ các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng VN trên bản đồ nghệ thuật thế giới.