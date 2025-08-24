Quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi: Nhạc nào cũng cân, bài nào cũng hot

Là gương mặt nổi bật trong việc kết hợp truyền thống - hiện đại, trong nhiều livestage của Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi đã liên tục biến hóa, để lại ấn tượng không chỉ trong âm nhạc mà còn tính cách cá nhân. Việc bản thân từng vào top "nguy hiểm" cũng giúp hành trình của cô trở nên cuốn hút.

Kết hợp truyền thống độc đáo

Tận dụng thế mạnh bản thân đã có, trong nhiều tiết mục, nữ ca sĩ Bóng phù hoa đã cống hiến những màn trình diễn độc đáo, không chỉ cho thấy âm nhạc bắt tai, trào lưu mà còn thể hiện sự phong phú của các nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Ngay livestage 1, cô cùng các em xinh Bích Phương, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh đã mang đến tiết mục Cầm Kỳ Thi Họa có nhiều yếu tố dân gian thú vị. Lấy cảm hứng từ các bộ tứ trong văn hóa dân gian, Trong khi Tiên tiên là người kể chuyện, 4 em xinh còn lại hóa 4 cô gái bước ra từ tranh như đại diện cho cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Cầm kỳ thi họa có phần outro do Phương Mỹ Chi chấp bút mang màu sắc quan họ Bắc Ninh ẢNH: V.O

Tiết mục mang âm hưởng dân ca Bắc bộ kết hợp với sự sôi động, trẻ trung của nhạc điện tử. Đặc biệt, phần outro do Phương Mỹ Chi chấp bút có màu sắc quan họ Bắc Ninh. Thành công từ màn trình diễn này đã giúp nữ ca sĩ trở thành đội trưởng, mang đến tiết mục Hề được yêu thích đặc biệt ở livestage 2.

Là sự kết hợp giữa hát bội và âm nhạc hiện đại, từ hình tượng "hề" của loại hình này, Phương Mỹ Chi, Chi Xê, Phương Ly, Pháo và khách mời Wean Lê đã xây dựng một concept đáng nhớ, ấn tượng. Phần âm nhạc tuy mang những yếu tố trào lưu như rap đối đáp, các beat nảy, bắt tai nhưng vẫn có những đoạn drop dành cho 2 màn hát bội từ 2 miền của Phương Mỹ Chi và Phương Ly.

Hề là sự kết hợp giữa hát bội và âm nhạc hiện đại ẢNH: V.O

Đặc biệt, để chuẩn bị cho tiết mục này, nhóm đã tham vấn NSƯT Ngọc Khanh, đồng thời tham gia các buổi học hát online cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam khu vực miền Bắc nhằm đảm bảo sự chính thống trong cách hát, nhả chữ, cách lấy hơi và chuyển động hình thể – yếu tố quan trọng để giữ trọn tinh thần của loại hình nghệ thuật truyền thống này trong một phần trình diễn đương đại. Từ đó, có thể thấy không chỉ áp dụng một cách đơn thuần mà các nghệ sĩ cũng rất cẩn trọng khi tiếp biến yếu tố truyền thống.

2 ca khúc trên liên tục chiếm giữ vị trí cao trên Top Trending của YouTube, qua đó cho thấy chất lượng vượt trội và sự tiệm cận đến thị hiếu của khán giả trẻ ở Phương Mỹ Chi. Có thể nói, nữ ca sĩ không chỉ hiểu mà còn biết cách hòa trộn, từ đó mang đến những tiết mục để lại ấn tượng đặc biệt.

Moorse Code mang màu sắc của nhiều ca khúc cách mạng kết hợp với âm hưởng Tây Bắc ẢNH: V.O

Ở Moorse Code - tiết mục nhóm cuối cùng và cũng là lần cuối đảm nhận vai trò đội trưởng, cô cùng Pháo, Orange và Lamoon cũng sử dụng câu hát quen thuộc "Ơi mấy chị em ơi/Nhanh cái tay lên nào/Nhanh cái chân lên nào" của nhiều ca khúc cách mạng kết hợp với âm hưởng Tây Bắc để tạo nên một bài ca ngợi tinh thần đoàn kết và nữ quyền đầy sức mạnh.

Thu hút bằng sự hài hước

Bên cạnh thế mạnh nói trên, Phương Mỹ Chi cũng không "đóng khung" mà chuyển mình qua từng vòng, khiến khán giả bất ngờ.

Theo đó, ở vòng solo cuối, nữ ca sĩ đã mang sự hài hước, năng lượng và tươi vui của mình vào Ếch ngoài đáy giếng. Có màu sắc "đặc trưng" miền Tây với cách xử lý, nhả chữ riêng biệt, sử dụng sample của ca khúc thiếu nhi Chú ếch con cùng các nhạc cụ đờn ca tài tử, nữ ca sĩ và DTAP đã mang đến một ca khúc thể hiện được cá tính "nhí nhố" riêng biệt.

Ếch ngoài đáy giếng là ca khúc thể hiện được cá tính "nhí nhố" riêng biệt của Phương Mỹ Chi ẢNH: V.O

Ở các tập đồng hành, tính cách hài hước và sự tương tác với những "em xinh" thân thiết như Pháo, Lamoon, Orange... của cô cũng rất được yêu thích. Trấn Thành cũng nhiều lần trở thành "nạn nhân" của Phương Mỹ Chi trong cách xưng hô "anh", "chú"...

Trong khi đó ở I'll be there mang màu sắc pop-rock hiện đại, cô cùng Orange, Han Sara, Lamoon đã viết nên một ca khúc nâng cao tinh thần, cho thấy sự không hoàn hảo cũng là một chặng của hành trình tiến đến hoàn thiện bản thân. Các em xinh không ngại ngần chia sẻ những mặt yếu đuối từ đó trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Phương Mỹ Chi cũng mang đến cảm xúc đặc biệt khi nhớ lại giai đoạn hậu cuộc thi The Voice Kid cô cảm thấy tự ti vì bản thân không có đủ điều kiện cũng như ngoại hình không bắt mắt như các thí sinh khác. Từ đó, cô cho thấy với sự tự tin và nỗ lực cá nhân, những cố gắng sẽ được đền đáp.

Sau đó ở Bad Liar, hát cùng Pháo, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose và Liu Grace, nữ ca sĩ cũng chuyển mình mạnh mẽ khi trình diễn cùng dàn rapper nổi bật với các ca khúc cá tính, sôi động. Mang màu sắc hip-hop đường phố, Phương Mỹ Chi lần đầu mang đến một "bản thể năng lượng" hiếm thấy với vũ đạo đẹp mắt.

Ở Bad Liar, Phương Mỹ Chi lần đầu mang đến một "bản thể năng lượng" hiếm thấy với vũ đạo đẹp mắt ẢNH: V.O

Có thể thấy, chính việc không đóng khung, liên tục biến hóa, Phương Mỹ Chi dù ở vai trò nào cũng đáp ứng đúng tiêu chí của chương trình là một hình mẫu nữ idol thế hệ mới đa năng, đa tài và không ngừng chuyển mình.