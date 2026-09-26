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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Quán quân 'Sing My Song' Cao Bá Hưng giờ ra sao?

    Minh Hy
    Minh Hy
    Sau 10 năm theo đuổi âm nhạc, quán quân 'Sing My Song' mùa đầu tiên Cao Bá Hưng cho ra mắt E.P đầu tay. Trong đó, anh cũng hòa giọng cùng với Lương Bích Hữu ở ca khúc 'Cõng chồng đi chơi'.

    Cao Bá Hưng kết hợp với Lương Bích Hữu

    Mới đây, Cao Bá Hưng phát hành E.P (album ngắn) Phong lưu đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật. Ngoài ca khúc Tương tư đã từng giúp anh giành ngôi vị quán quân tại Sing My Song mùa 1, Cao Bá Hưng mang vào E.P này các bài hát mới gồm Cõng chồng đi chơi (kết hợp cùng Lương Bích Hữu) và Bắt vợ. Điểm chung của các bài hát đều được Cao Bá Hưng lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc.

    Quán quân 'Sing My Song' Cao Bá Hưng giờ ra sao?- Ảnh 1.

    Cao Bá Hưng cho biết chưa từng dừng hoạt động nghệ thuật, anh vẫn sáng tác, sản xuất âm nhạc, tham gia vào các OST của phim điện ảnh Phí phông, Truy tìm Long Diên Hương

    ẢNH: NVCC

    Bắt đầu nhận được sự chú ý khi trở thành quán quân mùa đầu tiên của chương trình Sing My Song, nhưng Cao Bá Hưng gần như "mất hút" trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Theo nam ca sĩ sinh năm 1998, thời điểm đó, có nhiều yếu tố khách quan khác khiến anh bị chi phối, thậm chí, còn tự hoài nghi mình có thuộc về âm nhạc không.

    "Dự án này phải mất rất nhiều năm để hoàn thành. Suốt quá trình đó là nhiều lần Hưng phải xây lên rồi đập đi để tìm ra những chất liệu văn hóa phù hợp với câu chuyện mà Hưng thực sự muốn kể. Hơn nữa, đối với các giá trị truyền thống, Hưng không dám làm gì thiếu tôn trọng hay vội vàng, thay vào đó, mình muốn cẩn thận từng chút một từ ca từ, hình ảnh đến nhạc cụ sử dụng", Cao Bá Hưng chia sẻ.

    Quán quân 'Sing My Song' Cao Bá Hưng giờ ra sao?- Ảnh 2.

    Cao Bá Hưng từng hoài nghi về khả năng của chính mình

    ẢNH: NVCC

    Bên cạnh đó, Cao Bá Hưng cũng cho biết mình từng căng thẳng vì nhận được nhiều câu hỏi tại sao lại không hoạt động sôi nổi dù có bệ phóng. Quán quân Sing My Song 2016 đã ép buộc mình để có thể nhanh chóng ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, Cao Bá Hưng nhận ra rằng: "Nếu làm nhạc để chạy đua, Hưng nghĩ mình sẽ kiệt sức. Thay vào đó, Hưng muốn mang đến các tác phẩm âm nhạc phản ánh đúng tính cách, tình yêu và sự tự tin của mình nhiều nhất có thể. E.P không phải là sản phẩm Hưng làm cho có, hay mình buộc phải ra mắt để khán giả nhớ mình. Tác phẩm này giống một lời hồi đáp dành cho chính những câu hỏi, những hoài nghi mà Hưng đã luôn phải đối diện suốt nhiều năm, cũng như cho Hưng thêm tự tin vào con đường mình đi".

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