Quảng Bình: 3 viên chức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ 'dỏm' của Cambridge International

Ngày 23.10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết sau khi có công văn của Bộ Nội vụ về việc đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International (là tổ chức không có thật), Sở Nội vụ đã kiểm tra và có thông tin ban đầu.



Cụ thể, Sở Nội vụ thống kê có 3 viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh do tổ chức Cambridge International cấp. Các viên chức này đang công tác tại Bệnh viện đa khoa H.Lệ Thủy, Trung tâm Công viên - cây xanh TP.Đồng Hới và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (thuộc Sở TN-MT).

Sở Nội vụ đã báo cáo Bộ Nội vụ, chờ hướng dẫn chỉ đạo từ Bộ Nội vụ để xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xử lý.

Về việc tuyển dụng, Sở Nội vụ thông tin chỉ có chức năng kiểm tra, xác định về việc có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ; không có vai trò trong việc thẩm định tổ chức này có thực hiện đúng hay không.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an cho biết trên cơ sở văn bản kiến nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International (là tổ chức không có thật). Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.