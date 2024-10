Thanh Hóa: Không phát hiện công chức dùng chứng chỉ tiếng Anh do Cambridge International cấp

Ngày 15.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết sau khi tiến hành rà soát, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa không phát hiện công chức, viên chức của tỉnh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International. Đây là tổ chức giả mạo do một số đối tượng tự dựng lên và cấp chứng chỉ tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Lê Văn Vàng (thứ 2 từ phải sang) ẢNH: CÔNH AN TP.HÀ NỘI CUNG CẤP

Việc kiểm tra, rà soát thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau khi Công an TP.Hà Nội phát hiện, điều tra đường dây cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Cũng theo ông Huy, mỗi khi có thông tin phát hiện việc cấp các loại chứng chỉ không đúng quy định, giả mạo thì Sở Nội vụ Thanh Hóa đều tiến hành rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý đối với những trường hợp sử dụng chứng chỉ không đảm bảo theo quy định.

Rà soát công chức, viên chức dùng chứng chỉ ngoại ngữ của tổ chức 'ma' Cambridge International

Được biết, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 78.600 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 596 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 7.302 cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, và tập thể lãnh đạo ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quản lý.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức không có thật "Cambridge International".

Bộ Nội vụ yêu cầu trường hợp các đơn vị phát hiện cán bộ công chức, viên chức sử dụng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Hồi tháng 6.2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng truy tố các bị can Lê Văn Vàng (43 tuổi, ngụ H.Mỹ Đức, Hà Nội), Lương Việt Anh (37 tuổi, ngụ Q.Long Biên, Hà Nội) và đồng bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International.

Kết quả điều tra của Công an TP.Hà Nội xác định, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International, với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh.

Sau đó, Vàng đã liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục (thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam), do Lương Việt Anh làm viện trưởng, để tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ với danh nghĩa Cambridge International.

Các bị can trên đã tổ chức quảng bá Cambridge International là tổ chức uy tín trên thế giới về đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và đã thu hút được nhiều người tham gia học và thi để lấy chứng chỉ.

Các bị can khai nhận, đã cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International. Giá mỗi chứng chỉ là từ 2,3 - 18 triệu đồng.