Cà Mau rà soát cán bộ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do Cambridge International cấp

Ngày 4.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do Cambridge International cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International.

Nhóm lừa đảo đã nhái chứng chỉ Cambridge thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản CHỤP MÀN HÌNH

UBND tỉnh Cà Mau đề nghị trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì lập danh sách báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15.8 để xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định trước ngày 20.8.2024.

Trước đó, Bộ Nội vụ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International theo kiến nghị của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Hà Nội.

Cơ quan ANĐT Công an TP.Hà Nội kiến nghị Bộ Nội vụ thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ không hợp pháp mang tên tổ chức Cambridge International.

Cơ quan ANĐT Công an TP. Hà Nội cũng đã khởi tố bị 6 can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc cấp chứng chỉ tiếng Anh của tổ chức Cambridge International. Các bị can sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International (một tổ chức không có thật), tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International.