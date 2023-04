Quảng Bình: Bắt giam bị can cho vay nặng lãi với lãi suất 365%/năm

Ngày 11.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi, trú P.Hải Thành, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Bị can Tuấn bị lực lượng chức năng khởi tố và tạm giam về hành vi cho vay nặng lãi. B.H

Theo đó, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Hoàng Anh Tuấn hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2018 đến nay với mức lãi suất thấp nhất là 109,5%/năm và cao nhất là 365%/năm. Tổng số tiền Tuấn cho vay là 4 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 2 cuốn sổ ghi chép nội dung cho vay, 2 sổ hộ khẩu, 25 giấy viết tay có nội dung cho vay mượn tiền, 20 giấy tờ các loại như giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, giấy đăng ký xe cùng nhiều bản photo và 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô...

Bước đầu xác định, Hoàng Anh Tuấn đã cho 11 người vay tiền và thu lợi nhuận bất chính với số tiền hơn 250 triệu đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Anh Tuấn về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.