Quảng Bình: Bắt giam bị can dùng mạng xã hội xúc phạm nhiều cán bộ

Ngày 27.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thu Hằng (61 tuổi, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) do có hành vi gây rối an ninh trật tự, sử dụng mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm các cán bộ địa phương.

Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND TP.Đồng Hới phê chuẩn ngày 25.11.

Bị can Nguyễn Thu Hằng tại cơ quan điều tra B.H

Theo Cơ quan CSĐT, bà Hằng không hài lòng với kết quả tuyên xử của TAND tỉnh Quảng Bình về vụ án dân sự sơ thẩm “tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Từ tháng 4.2023, bà Hằng sử dụng mạng xã hội để đăng tải các clip chửi bới, xúc phạm ông N.V.N (thẩm phán chủ tọa phiên tòa).

Bên cạnh đó, bà Hằng còn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND P.Nam Lý, Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cán bộ làm việc tại địa phương.