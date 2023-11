Quảng Ninh: Xử lý 18 nhóm báo chốt CSGT trên mạng xã hội

Ngày 24.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa xử lý, vô hiệu hóa 2 nhóm Zalo thường xuyên thu thập hình ảnh, thông báo chốt CSGT trên mạng xã hội.



Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ về việc những người báo chốt CSGT trên mạng xã hội CAQN

Các nhóm Zalo bị vô hiệu hóa, gồm: "Rượu ngấm cấm lái 4" và "Rượu ngấm cấm lái 5" với gần 2.000 thành viên. Thành lập từ cuối năm 2022, các thành viên thuộc những nhóm này thường xuyên đăng tải hình ảnh, vị trí các tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh nhằm thông báo cho thành viên trong nhóm biết, tránh né, hoặc có hành vi đối phó với lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, một số thành viên của các nhóm này thừa nhận, trong quá trình tham gia giao thông khi gặp lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, thành viên của nhóm chụp ảnh và thông báo vị trí làm việc của tổ công tác CSGT. Các thành viên trong nhóm cũng thống nhất một số ám hiệu để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2023, đơn vị đã triệu tập, làm việc với quản trị viên và vô hiệu hóa 18 nhóm Zalo thường xuyên thu thập, chia sẻ trái phép thông tin vị trí các tổ công tác CSGT với trên 17.000 thành viên. Tuy nhiên, việc thu thập, đăng tải trái phép thông tin chốt CSGT trên các nền tảng mạng xã hội vẫn có diễn biến phức tạp.