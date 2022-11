Quảng Bình: Cắt bỏ khối u 'đeo' trên mặt người đàn ông suốt 30 năm

“Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam” là dự án hợp tác giữa Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) nhằm nâng cao nhận thức về trẻ sinh non, hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và hỗ trợ trẻ sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn.