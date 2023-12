Quảng Bình: Khởi tố 5 bị can trộm cắp hàng chục tấn keo của người dân

Ngày 20.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

5 bị can gồm: Phạm Văn Cao (29 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (36 tuổi), Nguyễn Quang Hải (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi) và Nguyễn Đình Văn (42 tuổi, cùng trú tại xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch) tham gia trong 3 vụ án trộm 40 tấn keo của người dân trên địa bàn.

Từ phải sang trái: bị can Văn, Cao, Quyết, Hải, Thắng tại cơ quan công an THANH LỘC

Trước đó, Công an H.Bố Trạch nhận được tin báo từ người dân địa phương về việc bị mất trộm một số lượng lớn cây keo được trồng từ năm 2016 tại tiểu khu 238, khu vực rừng Chà Nòi (xã Xuân Trạch).

Qua điều tra xác minh, Công an H.Bố Trạch đã làm rõ vụ án. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 28.8, nhóm bị can Phạm Văn Cao cùng 10 nghi phạm khác cùng trú tại xã Xuân Trạch đã lấy trộm hơn 13 tấn keo, sau đó bán với giá 10 triệu đồng và chia nhau để tiêu xài.

Ngày 29.8, cũng vào lúc 19 giờ, nhóm bị can Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải cùng 5 nghi phạm khác cùng trú tại xã Xuân Trạch đã lấy trộm 12 tấn keo, về bán với giá 11 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Cũng trong ngày 29.8, vào lúc 21 giờ, nhóm bị can gồm Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Đình Văn cùng 9 nghi phạm khác cùng trú tại xã Xuân Trạch lấy trộm 15 tấn keo về bán với giá 15,5 triệu đồng, số tiền được chia 1 triệu đồng/người còn lại dùng để chi trả tiền ăn nhậu.

Ngày 19.12, Công an H.Bố Trạch đã tống đạt các quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Cao, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Đình Văn.

Vụ trộm cắp tài sản nói trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.