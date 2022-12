Quảng Bình: Khởi tố bị can dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của ngân hàng

Ngày 3.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TX.Ba Đồn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Hồng (50 tuổi, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 8.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do TAND TX.Ba Đồn chuyển đến.

TAND TX.Ba Đồn kiến nghị khởi tố vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giải quyết hợp đồng tín dụng giữa bà Hoàng Thị Hồng, ông Trần Xuân Phòng (52 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) với Phòng giao dịch Hòa Ninh – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Quảng Bình.





Theo đó, bà Hồng đã có hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo, vay vốn, chiếm đoạt tài sản của Phòng giao dịch Hòa Ninh 840 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bà Hồng trong thời gian 4 tháng.

Hiện vụ án nữ bị cáo dùng sổ đỏ giả lừa chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của ngân hàng đang được lực chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, hoàn thành các hồ sơ xử lý theo quy định.