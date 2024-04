Quảng Bình: Kiểm soát, dẹp nạn dừng đỗ xe khách bát nháo

Ngày 26.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng công an địa phương đang trong giai đoạn 2 của kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý đồng loạt các vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị và trật tự công cộng. Giai đoạn này khởi động từ ngày 15.4, dự kiến kéo dài đến ngày 14.12.

Các lực lượng phối hợp tổng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện dừng đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; chạy không đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải; đi không đúng phần đường, làn đường; chở hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hàng vượt quá bao ngoài của xe; điều khiển phương tiện không đủ các loại giấy tờ; vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm khác.

Lực lượng chức năng phối hợp thực hiện đảm bảo trật tự đô thị ở TP.Đồng Hới THANH LỘC

Tối 25.4, PV Thanh Niên theo chân một tổ tuần tra của Công an tỉnh Quảng Bình để ghi nhận thực tế.

Khoảng từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 10, tổ tuần tra phát hiện, lập biên bản 2 xe khách tuyến cố định dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trên đường Hữu Nghị và đường Lý Thường Kiệt (TP.Đồng Hới). Các lái xe thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng.



Xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ trên đường Hữu Nghị (TP.Đồng Hới) tối 25.4 THANH LỘC

Một thành viên của tổ tuần tra cho biết, trong những ngày trước đó, tổ tuần tra chưa phát hiện và xử phạt các nhà xe hợp đồng vi phạm dừng đỗ, đón trả khách… tại các vị trí trên đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Lý Thường Kiệt… gần văn phòng các nhà xe hợp đồng, mà Báo Thanh Niên phản ánh. Tối 25.4, tại các vị trí từng được Thanh Niên ghi nhận, không còn cảnh xe đậu đỗ, đón khách ngang nhiên.

Xe khách vi phạm lỗi dừng, đỗ trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Đồng Hới) tối 25.4 THANH LỘC

Lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết sau 10 ngày triển khai kế hoạch giai đoạn 2, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 trường hợp nhà xe vi phạm, chủ yếu lỗi dừng, đỗ, đón khách không đúng nơi quy định. Trong số này, có 1 trường hợp của nhà xe Hoàng Linh, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đã phản ánh trong loạt bài của Thanh Niên.



Vị trí một nhà xe hợp đồng thường xuyên dừng đỗ ngay tại biển báo cấm dừng đỗ trên đường Bà Huyện Thanh Quan (TP.Đồng Hới) mà Thanh Niên phản ánh. Tối 25.4, tình trạng này không còn THANH LỘC

Trước đó, Thanh Niên có loạt bài Bát nháo xe hợp đồng trá hình ở Quảng Bình, phản ánh tình trạng nhiều nhà xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô hoạt động bát nháo, vi phạm đậu đỗ, đón trả khách, đặc biệt ở khu vực TP.Đồng Hới.