Tối 16.11, ca sĩ Tố My tổ chức họp báo giới thiệu liveshow My's Show - Tình 10 năm tại TP.HCM. Chương trình đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, đồng thời nhìn lại hành trình theo đuổi dòng nhạc bolero và những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ thân thiết, nhiều lần đồng hành trong các dự án âm nhạc ẢNH: KENDY

Tại sự kiện, Quang Lê gây chú ý khi kể về những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình chuẩn bị cho liveshow. Theo nam ca sĩ, lần hợp tác này mang đến một thử thách khá đặc biệt khi Tố My không chỉ muốn anh tham gia biểu diễn ca hát mà còn phải đảm nhận một vai diễn trên sân khấu.

"Thật ra kỳ này làm việc với Tố My trong liveshow rất căng thẳng. Vì Tố My ép Quang Lê đóng kịch, mà Quang Lê nói anh chỉ hát thôi, chứ bây giờ bắt anh đóng kịch làm sao mà anh đóng được, anh cũng không có quen đâu", nam ca sĩ hài hước kể.

Tố My công bố dàn khách mời tham gia liveshow My’s Show - Tình 10 năm, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi ẢNH: KENDY

Trước sự thuyết phục liên tục của đàn em, Quang Lê cuối cùng cũng đồng ý thử sức. Tuy nhiên, anh đưa ra một điều kiện là nhân vật phải có tính cách gần gũi với chính mình. "Anh đóng được nhưng mà phải là Quang Lê thì anh mới đóng được. Em làm sao nhân vật phải là Quang Lê", nam ca sĩ kể lại cuộc trò chuyện với Tố My.

Câu chuyện cho thấy sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ sau nhiều lần đồng hành trong âm nhạc. Quang Lê cho biết anh cảm thấy may mắn khi có cơ hội song ca với nhiều giọng ca nữ, mỗi người đều tạo nên một màu sắc riêng. Với Tố My, cả hai tìm được sự hòa quyện trong cách xử lý ca khúc, giúp giọng hát của mỗi người bổ trợ cho nhau thay vì lấn át đối phương.

Tố My từng tạm ngưng ca hát để chữa bệnh

Không chỉ chia sẻ chuyện hậu trường, Quang Lê còn nhắc đến khoảng thời gian Tố My phải tạm ngưng ca hát nửa năm vì vấn đề sức khỏe. Nam ca sĩ cho biết anh từng bất ngờ và hoang mang khi nghe tin đàn em mắc bệnh nặng, bởi trước đó cô vẫn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lạc quan.

"Lúc đó, anh rất bất ngờ. Không nghĩ có chuyện như thế vì thấy ngày nào Tố My cũng vui vẻ. Nhưng tự nhiên nghe bác sĩ báo là một bệnh rất nặng, mình cảm thấy hoang mang", Quang Lê chia sẻ.

Quang Lê hài hước kể chuyện bị Tố My thuyết phục tham gia diễn kịch trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của cô ẢNH: KENDY

Theo nam ca sĩ, tình trạng hiện tại của Tố My đã có những chuyển biến tích cực. Cô không cần phải thực hiện phẫu thuật như dự kiến trước đó. Quang Lê bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ tiếp tục hồi phục, giữ gìn sức khỏe để có thể trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, khi được hỏi về mức cát sê khi đồng hành cùng Tố My, Quang Lê khẳng định tiền bạc không phải yếu tố được đặt lên hàng đầu. Anh xem đây là sự hỗ trợ giữa những người anh em thân thiết trong nghề. Nam ca sĩ cho biết bản thân thường không đặt nặng vấn đề thù lao khi nhận lời biểu diễn cho đồng nghiệp, mà ưu tiên sự chia sẻ và cân đối phù hợp với ngân sách chương trình.

Nhân dịp Tố My kỷ niệm 10 năm ca hát, Quang Lê gửi lời chúc liveshow diễn ra thành công, đồng thời úp mở về những tiết mục đặc biệt chưa được công bố. Theo anh, chương trình có nhiều bất ngờ, thậm chí một số màn kết hợp có thể vượt ngoài mong đợi của khán giả.

Bên cạnh Quang Lê, My’s Show - Tình 10 năm còn quy tụ dàn khách mời gồm Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Hoài Linh, danh ca Hương Lan, Ngọc Phụng, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Lâm Vỹ Dạ, Tiêu Minh Phụng và Nguyên Khang.