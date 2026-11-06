Tố My bất ngờ khi Quang Lê hôn trên sân khấu

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng, bước ra từ cuộc thi Solo cùng Bolero 2015 với vị trí Á quân. Với gương mặt thanh tú, ngoại hình sáng sân khấu cùng chất giọng ngọt ngào, đậm chất miền Tây Nam bộ dù là người con gốc miền Trung, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và được truyền thông ưu ái gọi bằng danh xưng "Ngọc nữ Bolero".

Cách đây không lâu, Tố My trải qua biến cố buộc phải tạm ngừng ca hát gần nửa năm. Gặp lại khán giả sau thời gian vắng bóng, Tố My không giấu được xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Lúc phải tạm ngừng công việc, thú thật là My buồn. Bác sĩ yêu cầu My phải ở nhà tịnh dưỡng để cơ thể khỏe lại và huyết áp ổn định. Khi đó, My bị chứng rối loạn thần kinh thực vật khiến huyết áp lên xuống thất thường, điều này vô cùng nguy hiểm đối với căn bệnh phình động mạch não của My. Vì vậy, My đã phải nghỉ đi hát gần nửa năm và rất nhớ khán giả. Khi quay trở lại, bao nhiêu năng lượng bị ém và dồn nén trong suốt thời gian qua đã bùng phát hết. My quyết định năm nay sẽ trở lại đường đua và tập trung 200% sức lực để thực hiện những dự án gắn liền với cột mốc 10 năm sự nghiệp”.

Có mặt trong ngày vui của đàn em, Quang Lê tiết lộ khi gặp vấn đề sức khỏe, Tố My là người chủ động gọi điện thông báo với anh rằng cô phải nhập viện để chờ phẫu thuật. Khi anh hỏi có người nhà đi cùng không để hỗ trợ, nữ ca sĩ cho biết gia đình túc trực chăm sóc. Được biết Quang Lê tình nguyện tham gia dự án và chờ Tố My hồi phục hoàn toàn. Anh cũng không ngại đáp ứng yêu cầu cao, khó tính của "em gái kim cương".

“Anh em thân thiết nên chia sẻ với nhau mọi chuyện”, Quang Lê nói và cho biết tình trạng sức khỏe của Tố My hiện đã ổn định ẢNH: NVCC

Một khoảnh khắc khiến Tố My không khỏi bất ngờ là khi Quang Lê quay sang hôn cô trên sân khấu. Vốn thân thiết như anh em, cả hai thường xuyên trêu đùa nhau trong quá trình làm việc. Tố My cho biết khi quay những cảnh tình cảm, cả hai cố gắng nhập vai người yêu, nhưng ngay sau đó lại trở về cách tương tác tự nhiên, gần gũi như hai anh em. Sự thân thiết ấy cũng tạo nên không khí vui vẻ, thoải mái trong lần kết hợp của cả hai.

Sự trở lại lần này của Tố My gắn với album Vol.2 Thương nhau câu hò sắt son, gồm 8 ca khúc, trong đó có 2 sáng tác mới và 6 bài hát được làm mới. Nữ ca sĩ cho biết áp lực lớn nhất là làm sao tạo được màu sắc trẻ trung mà không đánh mất tinh thần dân ca Nam bộ.