Quảng Nam: Bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm dùng súng uy hiếp người dân

Sáng 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ được bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phúc Vinh (53 tuổi, ở P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Định. Hiện bị can cũng đã được bàn giao cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo hồ sơ, ngày 18.6.2021, Nguyễn Phúc Vinh đến nhà anh V.T.L (45 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) rồi dùng 1 khẩu súng loại súng ngắn dọa bắn anh L. Sau khi xảy ra vụ việc, Vinh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 24.6.2021, Công an TP.Tam Kỳ ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Vinh về hành vi đe dọa giết người. Cùng ngày, cơ quan này cũng ra quyết định truy nã Vinh.





Sau thời gian dài điều tra, truy tìm, ngày 9.1.2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Vinh đang lẩn trốn tại TT.Diêu Trì (H.Tuy Phước, Bình Định) nên đã cử tổ công tác vào phối hợp lực lượng Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Vinh trong chiều cùng ngày (9.1).

Quá trình bắt giữ bị can, tổ công tác phát hiện và tạm giữ 1 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn. Ngay trong đêm, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã di lý Vinh về TP.Tam Kỳ và bàn giao cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận sau khi lẩn trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Nam, bị can đã lẩn trốn qua nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Đầu tháng 1.2022, bị can đang bị truy nã này ẩn trốn ở TT.Diêu Trì và xin làm việc tại một lò bánh mì.