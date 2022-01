Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng bị bắt tại Thái Nguyên

Theo Công an TP.Hải Phòng, Nam làm nghề xăm hình nghệ thuật. Trong thời gian dịch Covid-19 không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp ngân hàng.

Sáng 6.1, Nam đi Vĩnh Phúc và thuê nhà trọ ở TP.Vĩnh Yên rồi đi xe của bạn quay trở về TP.Hải Phòng. Khoảng 15 giờ ngày 7.1, Nam vào phía trong phòng giao dịch của Vietcombank tại Đình Vũ Plaza (Q.Hải An, TP.Hải Phòng) ngồi chờ và quan sát. Sau 20 phút, Nam thấy lượng tiền giao dịch đã nhiều và thời điểm đó có ít khách đến giao dịch nên tiến đến quầy, rút súng từ túi đeo trước ngực, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Sau khi cướp được 3,5 tỉ đồng, Nam tiếp tục dùng súng đe dọa để lấy xe máy của một bảo vệ ngân hàng, rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt Tân Vũ. Tại đây, Nam bỏ lại xe máy rồi đi về nhà ở xã Nghĩa Lộ giấu một ít tiền. Sau đó, Nam nhờ bạn chở đi Vĩnh Phúc.





Ngày 8.1, Nam đi Hà Nội mua một xe mô tô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng rồi quay lại phòng trọ lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên.

Đến 23 giờ cùng ngày, Nam bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở TX.Phổ Yên (Thái Nguyên).

Khám xét khẩn cấp trên người và chỗ ở của nghi phạm, cơ quan công an thu giữ 1 xe mô tô, 800 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn chì dạng bút, 1 khẩu súng ổ xoay, nhiều viên đạn. Qua khám xét khẩn cấp nhà của nghi phạm tại H.Cát Hải, công an tiếp tục thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà.