Kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng là một thợ xăm hình

Chiều 9.1, Bộ Công an, UBND TP.Hải Phòng, Công an TP.Hải Phòng và Ngân hàng Vietcombank đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc truy bắt Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng), kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại TP.Hải Phòng hôm 7.1.

Theo Công an TP.Hải Phòng, năm 2011, Nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi về địa phương, Nam làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía bắc, tập trung chủ yếu Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Trong thời gian dịch Covid-19 không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.

Khoảng sáng 6.1, Nam nhờ một người bạn nam tên N.M.H (24 tuổi, cùng quê Hải Phòng) dùng ô tô chở đi Vĩnh Phúc rồi thuê nhà trọ ở TP.Vĩnh Yên. Sau đó, Nam để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ này rồi cùng N.M.H. quay trở về TP.Hải Phòng.

Về đến khu vực phía sau Siêu thị GO! Hải Phòng (Siêu thị Big C cũ) ở đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), Nam xuống đi bộ, đón taxi đi tiếp và hẹn H. ra cầu vượt Tân Vũ (thuộc P.Tràng Cát, Q.Hải An) chờ.

Khoảng 15 giờ ngày 7.1, Nam vào phía trong phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank tại Đình Vũ Plaza (Q.Hải An, TP.Hải Phòng) ngồi chờ và quan sát. Sau 20 phút, Nam thấy lượng tiền giao dịch đã nhiều và thời điểm đó có ít khách đến giao dịch nên đã tiến đến quầy, rút súng từ túi đeo trước ngực, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.





Sau khi cướp được hơn 3 tỉ đồng, Nam đi ra ngoài, dùng súng đe doạ một tài xế ô tô để yêu cầu chở đi. Do bị người này từ chối nên đối tượng đã tiếp tục dùng súng đe dọa để lấy xe máy của một bảo vệ ngân hàng, rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt Tân Vũ, nơi Nam đã hẹn với bạn.

Khi gặp H., Nam để lại xe máy trên cầu rồi leo lên ô tô về nhà. 5 phút sau, Nam bảo H. chở đi Vĩnh Phúc và ngủ lại một đêm tại nhà trọ đã thuê trước đó.

Ngày 8.1, Nam đi Hà Nội mua một xe mô tô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng rồi quay lại phòng trọ lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của công an.

Đến 23 giờ cùng ngày, Nam bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tổ dân phố số 3, P.Bắc Sơn, TX.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Chôn tiền sau vườn nhà

Khám xét khẩn cấp trên người và chỗ ở của nghi phạm, cơ quan công an thu giữ 1 xe mô tô, 800 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn chì dạng rút, 1 khẩu súng colt, nhiều viên đạn cùng một điện thoại di động.

Qua khám xét khẩn cấp nhà của nghi phạm tại Cát Hải, cảnh sát tiếp tục thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà.

Công an TP.Hải Phòng xác định, đối tượng Nam đã lên kế hoạch và thực hiện hành vi cướp ngân hàng một mình, không có đồng phạm.