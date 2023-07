Quảng Nam: Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO

Sáng 11.7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ khai mạc kỳ họp thứ 15.



Chuyển công an điều tra 2 vụ có dấu hiệu phạm tội

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Nam tiến hành 116 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 31 cuộc thanh tra đột xuất.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh MẠNH CƯỜNG

Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm hơn 50,5 tỉ đồng, 18.057 m2 đất và 1 vụ tham nhũng. Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 39,6 tỉ đồng và 18.057 m2 đất. Đồng thời, xử lý hành chính 74 tập thể và 137 cá nhân và chuyển Cơ quan điều tra hai vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.

Cụ thể, kết thúc thanh tra việc sử dụng đất đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO (gọi tắt là Công ty STO, chủ đầu tư) cho công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, đã chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra vụ sai phạm tại dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp

Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề kỳ họp, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra vụ sai phạm tại dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp do Công ty STO làm chủ đầu tư.

Theo thiếu tướng Dũng, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO, ông Trần Chiến Thắng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra tỉnh Quảng Nam liên quan đến các sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp do Công ty STO làm chủ đầu tư vẫn dang dở sau 13 năm triển khai MẠNH CƯỜNG

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Chiến Thắng.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng ban hành kết luận thanh tra toàn diện dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp.

Kết luận thanh tra khẳng định một số sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Theo kết luận, ông Thắng đã chỉ đạo huy động vốn bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật. Đồng thời, khai thác chuyển nhượng trùng lặp các lô đất tại dự án, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, ông Thắng ký quyết định cấp 9 lô đất của dự án cho 2 người, thu hơn 1,35 tỉ đồng nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách tài chính công ty.

Ông Thắng còn cố ý không chấp hành các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (làm trái quy định của nhà nước). Đồng thời, không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra; làm mất sổ sách, chứng từ kế toán các năm 2017, 2020, 2021.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Chiến Thắng có dấu hiệu lừa đảo Công ty Lam Sơn để thi công thêm 2 block chung cư của giai đoạn 3 (theo đơn tố cáo của Công ty Lam Sơn). Đến nay, Công ty STO không thanh toán chi phí xây dựng các block chung cư khoảng 25 tỉ đồng mà Công ty Lam Sơn đã bỏ ra.

Ngoài ra, ông Thắng có dấu hiệu lừa đảo Công ty Đất Biển Vàng ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất (theo đơn tố cáo của Công ty Đất Biển Vàng).