Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp ở H.Tây Giang

Sáng 26.10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt, sụt lún xảy ra tại khu dân cư thôn H'juh, xã Ch'ơm, H.Tây Giang

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão số 4 diễn ra từ ngày 17 - 19.9, các địa phương trên địa bàn H.Tây Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tại thôn H'juh đã xảy ra vết nứt và sụt lún đất, có nguy cơ sạt lở cao, xóa sổ cả 1 ngôi làng.

Khu dân cư thôn H'juh xuất hiện hàng loạt vết nứt ẢNH: NAM THỊNH

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, đã xuất hiện 6 - 7 vết nứt trên đồi taluy dương của mặt bằng dân cư; vết nứt có chiều dài khoảng 100 - 150 m; chiều rộng khoảng 0,5 - 0,7 m; độ sâu khoảng 1,7 m; mương thoát nước đã bị vùi lấp gần như hoàn toàn; mới xuất hiện hiện tượng nứt tường một số công trình phụ và nứt nẻ nền nhà.

Số hộ bị ảnh hưởng là 10 hộ với 44 khẩu đang ở chân đỉnh đồi, được xác định nằm trong vùng nguy cơ rất cao uy hiếp bởi hiện tượng sạt lở đất đá. Ngoài ra, 23 hộ với 91 khẩu gần khu vực trên có nguy cơ cao bị uy hiếp bởi sạt lở từ taluy đỉnh đồi trên và taluy âm phía sau nhà…

Trước tình hình diễn biến của vết nứt, sụt lún xảy ra tại khu vực nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND H.Tây Giang huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho người dân tại nơi sơ tán.

Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, rà soát, chủ động phương án bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn trên tuyến; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến vết nứt, sụt lún để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Nam yêu cầu cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp người dân xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống nhân dân trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, thường xuyên tổ chức theo dõi, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân. Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của vết nứt, sụt lún và mức độ ảnh hưởng, báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề tổ chức khảo sát, đánh giá chọn vị trí, phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, lập hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định, trước mắt xây dựng phương án bố trí nơi ở tạm đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bão Trà Mi (bão số 6) gây mưa lớn ở miền Trung

Trước đó, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sau khi một quả đồi ở thôn 56B, xã Đắc Pre, H.Nam Giang bị nứt toác, đe dọa xóa sổ cả ngôi làng, ảnh hưởng trực tiếp đến 9 hộ dân với 34 nhân khẩu.