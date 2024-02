Quảng Nam: Điều tra ô tô bốc cháy tại bãi đất trống, 1 người tử vong

Chiều 8.2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chiếc ô tô bốc cháy ngay bãi đất trống bên đường, 1 người tử vong trong xe.

Hiện trường chiếc ô tô 7 chỗ bốc cháy, 1 người tử vong NAM THỊNH

Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 15 ngày 8.2, người dân đi đường phát hiện tại bãi đất trống ở bên đường ĐT 615 giao với đường Võ Chí Công (thuộc TP.Tam Kỳ), ô tô 7 chỗ BS 92A-110.44 bốc cháy dữ dội, nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường tham gia dập lửa, lấy thông tin vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, qua xác định ban đầu, phát hiện tài xế chết cháy bên trong ô tô 7 chỗ này, nhưng chưa xác định rõ là nam hay nữ. Chiếc ô tô bị cháy trụi.

Lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp Công an TP.Tam Kỳ khám nghiệm hiện trường để xác định danh tính tài xế tử vong, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô bốc cháy này.