Quảng Nam: Khởi tố 3 bị can mua bán rừng phòng hộ

Chiều 6.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Phước Long (51 tuổi), Cao Thị Nga (71 tuổi), Nguyễn Văn Hải (con của bị can Nga, 44 tuổi, cùng trú thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, H.Thăng Bình), để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trong đó, Nguyễn Phước Long bị bắt tạm giam; riêng 2 bị can Nga và Hải được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phước Long NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2020, bị can Nga và Hải bàn chuyện bán khu rừng phòng hộ tại khu vực Hố Đào (thuộc thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh) cho Long. Đáng chú ý, khu rừng phòng hộ được mang bán có nằm trong một phần đất của bà Nga, một phần chồng lấn của nhà nước.

Sau khi mua lại khu rừng phòng hộ này, Long thuê phương tiện cơ giới múc đất mở đường, đưa xe công nông vào khai thác gỗ, bán kiếm lời.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Thăng Bình đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định khu vực rừng bị xâm hại là rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cao Ngạn, thuộc khoảnh 11, tiểu khu 483, thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh.

Các bị can đã khai thác trái phép 56 cây gỗ rừng các loại thuộc nhóm 6 - 8, với tổng khối lượng gần 50 m3.

Vụ phá rừng phòng hộ đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.