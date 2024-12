Quảng Nam là điểm đến trong nước ấn tượng nhất trong năm 2024

Năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch Quảng Nam ước đạt hơn 8 triệu lượt (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023), vượt 6% so với kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023), vượt 8% so với kế hoạch, khách nội địa ước đạt hơn 2,5 triệu lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023), vượt 1% so với kế hoạch.