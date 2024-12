Quảng Nam: Bắt giam bị can chiếm đoạt 400 triệu đồng đặt cọc mua đất

Chiều 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Nguyên (29 tuổi, ở xã Trà Đông, H.Bắc Trà My) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng công an nhận thấy Huỳnh Ngọc Nguyên có nhiều bất minh về kinh tế từ năm 2022 đến nay. Tại thời điểm kiểm tra xác minh Nguyên không có mặt tại địa phương.

Huỳnh Ngọc Nguyên tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Trà My ẢNH: NAM THỊNH

Trong khoảng thời gian này, Công an H.Bắc Trà My nhận được đơn tố giác của bà T.H.O (ở TT.Trà My, H.Bắc Trà My) tố cáo Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Trà My đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời xác định Nguyên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Ngay sau đó, một tổ công tác Công an H.Bắc Trà My đã vào TP.HCM tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyên.

Nguyên đã thừa nhận hành vi lừa đảo bà O., chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bà này đặt cọc mua đất. Sau đó dùng số tiền chiếm đoạt trên để trả nợ, tiêu xài cá nhân, chơi tiền ảo.