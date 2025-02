Quảng Nam: Phạt 7,5 triệu đồng người đăng thông tin bịa đặt 'tang chồng tang'

Chiều 26.2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.T.N (39 tuổi, ở xã Bình Đào, H.Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Anh N. bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật liên quan vụ vận động viên Nguyễn Đình Nhật (36 tuổi, ở thôn Phước An, xã Bình Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) tử vong do đuối nước khi tham gia giải đua thuyền nam tại lễ hội Bà chợ Được năm 2025 ở xã Bình Triều (H.Thăng Bình).

Công an Quảng Nam xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với người đăng thông tin bịa đặt "tang chồng tang" ẢNH: NAM THỊNH

Cụ thể, lúc 17 giờ 26 ngày 10.2.2025, anh N. livestream lên trang Facebook cá nhân "T.N", do N. là chủ sở hữu, trong đó có nội dung: "Anh Trần Hữu Bình, là anh rể của anh Nhật (vận động viên đua thuyền mới tử vong tại xã Bình Triều) khi mang đồ ra mộ anh Nhật thì bị tai nạn khó qua khỏi, bà nội của anh Bình nghe tin bị tai nạn nên mất theo".

Video livestream này đã xâu chuỗi những thông tin, sự kiện về 3 trường hợp tử vong liên tục trong cùng một gia đình gây ra hiệu ứng về việc "tang chồng tang" rất đau thương.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và đã được nhiều tài khoản mạng xã hội trích dẫn, chia sẻ, lan truyền khắp mạng xã hội, gây dư luận phức tạp trong cộng đồng mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau đó, N. tiếp tục đăng tải thông tin kêu gọi từ thiện lên tài khoản Facebook cá nhân "T.N" và có nhiều lượt chia sẻ, hưởng ứng.

Trước sự việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp công an các đơn vị, địa phương khẩn trương vào cuộc làm rõ và đã xác định những thông tin lan truyền trên là bịa đặt, không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do công an cung cấp, N. thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn, không xác minh các thông tin liên quan nên đã livestream có nội dung bịa đặt. N. cũng nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và cam kết chấp hành nghiêm túc các quyết định xử lý của cơ quan chức năng. Đồng thời, tự gỡ bỏ ngay nội dung bài viết nêu trên, cam kết không tái phạm và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp công an các địa phương mời làm việc đối với ông T.H.E (42 tuổi, ở H.Núi Thành) và ông N.V.P (39 tuổi, ở TX.Điện Bàn) về việc đăng tải tin bài sai sự thật liên quan vụ nam vận động viên đua thuyền Nguyễn Đình Nhật.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 40 ngày 8.2, tại giải đua thuyền 11 người (giải phụ) thuộc lễ hội Bà chợ Được diễn ra trên sông Trường Giang (đoạn qua xã Bình Triều), thuyền đua của thôn Phước An khi qua tiêu đã va chạm với thuyền đua thôn Trà Đình (xã Quế Phú, H.Quế Sơn) nên bị lật.

Ban tổ chức và lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ 3 vận động viên gồm Hoàng Văn H. (26 tuổi), Nguyễn Văn D. (59 tuổi) và Nguyễn Đình Nhật đưa đến Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa đóng tại H.Thăng Bình cấp cứu. Sau khi cấp cứu, sức khỏe của anh H. và ông D. đã ổn định, riêng anh Nhật tử vong.