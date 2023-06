Đắk Lắk: Xử phạt người đăng thông tin bịa đặt về vụ tấn công trụ sở xã

Ngày 16.6, tin từ Công an H.Ea H'leo (Đắk Lắk), đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.C.C (30 tuổi, trú xã Ea Hiao, H.Ea H'leo) về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, C. đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở xã tại H.Cư Kuin (Đắk Lắk) với các tiêu đề bịa đặt như "công an điều chiến đấu cơ tiêu diệt bọn khủng bố", "danh sách danh tính các đối tượng"… làm nhiễu loạn thông tin.

N.C.C tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, C. thừa nhận do thiếu hiểu biết, muốn tăng lượt theo dõi nên đã lấy video máy bay quân sự, các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết chú thích rồi đăng tải.

Ngoài quyết định phạt tiền, Công an H.Ea H'leo đã yêu cầu C. gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Qua sự việc trên, Công an H.Ea H'leo cũng khuyến cáo công dân trên địa bàn cần cẩn trọng đối với các nguồn thông tin trên mạng internet; chỉ tiếp nhận những thông tin chính thống do các cơ quan chức năng thông báo; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt, không chính xác…