Quảng Nam: TP.Hội An tạm dừng nhiều hoạt động văn hóa lớn chào đón năm mới 2022

Sáng 29.12, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết ông đã ký, ban hành thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện Hội An - Chào năm mới 2022.

Trước đó, theo kế hoạch TP.Hội An sẽ tổ chức các hoạt động Hội An - Chào năm mới 2022, trong đó có các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật, giao lưu trải nghiệm…

Vừa qua UBND TP.Hội An đã phát hành giấy mời tham dự chương trình dạ hội “Hội An - Chào năm mới” vào đêm 31.12 và giấy mời tham dự sự kiện “Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022 vào sáng 1.1”.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và TP.Hội An nói riêng nên thành phố quyết định tạm dừng tổ chức các hoạt động dạ hội “Hội An - Chào năm mới”, sự kiện “Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022 vào sáng 1.1”. Được biết, đây là hai sự kiện chính trong nhiều hoạt động lớn đón chào năm mới 2022 của TP.Hội An.





Riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm… đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký, ban hành văn bản về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm. Trong đó, yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.