Quảng Ngãi: Bàn giao nhà nghĩa tình cho gia đình nữ liệt sĩ công an nhân dân

Ngày 18.7, đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình bà Nguyễn Thị Yến (58 tuổi, ở thôn Tân Phú, xã Hành Tín Tây, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) là em ruột và cũng là người thờ cúng liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Thị Sinh, nguyên cán bộ Ban An ninh H.Nghĩa Hành.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình bà Nguyễn Thị Yến T.S

Năm 2006, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Yến xây mới ngôi nhà với diện tích khoảng 50 m2. Qua thời gian dài sử dụng, đến nay ngôi nhà đã xuống cấp, hư hỏng.

Do đó, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để chung tay cùng gia đình sửa chữa lại nhiều hạng mục của ngôi nhà, gồm: lợp mái nhà, lát gạch nền, đóng la phông, sơn tường và xây tường rào, cổng ngõ.

Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Yến trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Nữ liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Thị Sinh (sinh năm 1947), nguyên là cán bộ Ban An ninh H.Nghĩa Hành, đã chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công và anh dũng hy sinh năm 1971 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, năm 1992, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công đối với nữ liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Thị Sinh.