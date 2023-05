Quảng Ngãi: Bắt giam giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 76-03D

Sáng 16.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Võ Quang Phát, giám đốc và ông Bùi Tấn Bình, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, về hành vi giả mạo trong công tác, được quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-03D CTV

Trung tâm đăng kiểm này thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Hưng (địa chỉ xã Bình Hòa, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng.