Ngày 29.4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng CSHS của đơn vị này vừa phối hợp Công an H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bắt quả tang hàng chục người đánh bạc dưới hình thức đá gà, số tiền cá cược hơn 80 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 28.4, lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các trinh sát Công an H.Nghĩa Hành bắt quả tang 18 người đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại quán cà phê Win (ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) do một người tên Khánh (48 tuổi, còn gọi là Khánh 'quắn' - chủ quán) tổ chức với số tiền cá cược ghi trên sổ hơn 80 triệu đồng.

Qua làm việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ 18 người cùng 2 con gà đá, hàng chục xe máy, điện thoại, khoảng 100 triệu đồng và các tang vật liên quan đến việc tổ chức đá gà.

Công an H.Nghĩa Hành đang điều tra, xử lý vụ phát hiện hàng chục người đánh bạc dưới hình thức đá gà.