Quảng Ngãi: Bố trí 49 tỉ đồng khắc phục sạt lở sông Trà Bồng

Ngày 29.4, lãnh đạo UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 49 tỉ đồng để khắc phục tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Trà Bồng, đoạn chảy qua hai xã Bình Minh và Bình Chương (H.Bình Sơn).

Đoạn sông Trà Bồng chảy qua hai xã Bình Minh và Bình Chương (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) HẢI PHONG

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, vào ngày 19.11.2023, gần 800 hộ dân sống dọc hai bên bờ sông Trà Bồng, đoạn chảy qua các xã Bình Minh, Bình Chương (H.Bình Sơn), nơm nớp lo sợ dòng nước "nuốt" nhà lúc nào. Những bụi tre được trồng để giữ đất, giữ bờ đã bị nước cuốn trôi gần hết.

Cụ thể, tại các thôn: Tân Phước, Tân Phước Đông và Mỹ Long An (xã Bình Minh), bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 1.800 m, ảnh hưởng trực tiếp đến 520 hộ dân. Còn tại các thôn: An Điềm 1, An Điềm 2, Ngọc Trì (xã Bình Chương) thì bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 6.000 m, ảnh hưởng đến 220 hộ dân sinh sống dọc bờ sông.

Bờ sông Trà Bồng bị sạt lở khiến người dân xã Bình Minh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) lo lắng mỗi khi mùa lũ về HẢI PHONG

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn bố trí 14 tỉ đồng cho UBND H.Sơn Hà để thực hiện xử lý sạt lở và tái định cư các hộ dân điểm sạt lở Van Cà Vãi, thuộc tổ dân phố Làng Dầu, TT.Di Lăng (H.Sơn Hà); hỗ trợ UBND H.Sơn Tây 48 tỉ đồng để thực hiện tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở khu dân cư Đăk Dép, xã Sơn Màu (H.Sơn Tây).

Đồng thời, bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba Thành (H.Ba Tơ); khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên Chiểu, đoạn qua xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ)…

Tất cả nguồn kinh phí trên được Trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.