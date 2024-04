CSGT Quảng Ngãi phối hợp chặn bắt người đàn ông trốn truy nã

Ngày 27.4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang bắt giữ một người đàn ông bị truy nã đang trên đường bỏ trốn.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin có người đàn ông trốn truy nã đi trên xe khách BS 79C - 202.01, lưu thông theo hướng bắc - nam. Trong đêm 26 và rạng sáng 27.4, các tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, đã chốt chặn, kiểm tra phương tiện.

Huỳnh Thanh Phong bị công an bắt giữ khi đang trên đường trốn truy nã CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Đến 2 giờ ngày 27.4, trên tuyến QL1, đoạn qua xã Nghĩa Thương (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang dừng xe khách BS 79C - 202.01 kiểm tra và bắt Huỳnh Thanh Phong (47 tuổi, ngụ TP.Cam Ranh, Khánh Hòa).

Ngay sau khi bắt giữ Huỳnh Thanh Phong, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao người này cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 12.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang ban hành quyết định truy nã đối với Huỳnh Thanh Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.