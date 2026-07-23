Quảng Ngãi: Chi 5 tỉ khắc phục sạt lở, gần 400 hộ dân thoát cảnh lo sợ

Ngày 23.7, ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đang triển khai dự án khắc phục điểm sạt lở tại Km 3+860 trên đường ĐH74, đoạn qua địa bàn xã, với tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng.

Đơn vị thi công đang sửa chữa điểm sạt lở trên đường ĐH74, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thủy, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Vũ, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần xử lý dứt điểm điểm sạt lở tồn tại sau các đợt mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xây dựng tường chắn rọ đá, gia cố mái taluy

Dự án thuộc nhóm C, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với tốc độ thiết kế 20 km/giờ.

Công nhân đang thực hiện phần xây dựng tường chắn rọ đá cao 5 m, dài 95 m nhằm gia cố mái taluy và bảo vệ nền đường ẢNH: HẢI PHONG

Theo thiết kế, tuyến được đầu tư có chiều dài hơn 403 m, mặt đường rộng 5,5 m, nền đường rộng 6 m, phù hợp với điều kiện địa hình miền núi.

Để xử lý triệt để nguy cơ sạt trượt, đơn vị thi công sẽ xây dựng tường chắn rọ đá cao 5 m, dài 95 m nhằm gia cố mái taluy và bảo vệ nền đường. Dọc chân tường bố trí hệ thống mương hộp thu gom nước mặt; tại vị trí thấp nhất xây dựng cống thoát nước dài 82 m dẫn về hố thu, giúp thoát nước nhanh, hạn chế xói lở và giảm áp lực lên công trình.

ĐH74 là tuyến giao thông độc đạo, kết nối trụ sở Đảng ủy xã Sơn Thủy, trạm y tế, trường học và nhiều công trình công cộng khác ẢNH: HẢI PHONG

Bên cạnh đó, phía sau tường chắn sẽ được gia cố bằng lớp vải địa kỹ thuật có cường lực chịu kéo kết hợp đắp đá hộc nhằm tăng khả năng ổn định mái dốc. Phần móng được thi công bằng bê tông cốt thép, bảo đảm khả năng chịu lực.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, sau khi hoàn thành, công trình sẽ khắc phục dứt điểm tình trạng sạt lở, loại bỏ nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Điểm sạt lở từng khiến hàng nghìn người nơm nớp lo sợ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau bão số 13 cùng đợt mưa lũ kéo dài vào tháng 11.2025, đường ĐH74 đoạn qua thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy xuất hiện điểm sạt lở núi nghiêm trọng.

Đường ĐH74 bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh chụp tháng 4.2026 ẢNH: HẢI PHONG

Theo báo cáo của địa phương, hơn 1.000 m³ đất đá từ sườn núi đổ xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông cục bộ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện san gạt, mở đường tạm để người dân và phương tiện có thể lưu thông. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể xử lý tận gốc nguy cơ sạt lở.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào đầu tháng 4, phía trên khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài, ăn sâu vào sườn đồi, kèm theo các hốc đất lớn. Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ sạt lở tiếp diễn rất cao, nhất là khi mùa mưa đến gần.

Ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy giám sát thực tế điểm sạt lở trên đường ĐH74, ảnh chụp tháng 4.2026 ẢNH: HẢI PHONG

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi có mưa lớn. Tuy nhiên, với người dân sinh sống trong khu vực, nỗi lo vẫn luôn thường trực.

ĐH74 là tuyến giao thông độc đạo của địa phương, kết nối trụ sở Đảng ủy xã Sơn Thủy, trạm y tế, trường học và nhiều công trình công cộng khác. Đây cũng là đường phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của khoảng 390 hộ dân với hơn 1.340 nhân khẩu tại hai thôn Làng Nà và Làng Rin.

"Nếu đường này bị chia cắt thì toàn bộ hoạt động đi lại, học tập, khám chữa bệnh và sản xuất của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Lê Quốc Vũ nói.