Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển Thạnh Đức 1

Cụ thể, do bị sóng lớn đánh, kè chống sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1 bị sập đổ hoàn toàn tại vị trí khung kè từ số 20 - 22, với chiều dài khoảng 30 m, các khung kè sát bên có nguy cơ sụt lún do triều cường xâm thực.

Hiện bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1 đã bị sạt lở khoảng 400 m, triều cường đã ăn sâu và xâm thực vào đất liền từ 20 - 50 m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 11 hộ dân với 47 nhân khẩu. Trong đó, đã có 2 nhà bị sạt lở, ngã đổ hoàn toàn và 9 nhà có nguy cơ tiếp tục ngã đổ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định có khoảng 70 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng gián tiếp do sạt lở bờ biển gây ra.





Trước tình huống nghiêm trọng trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TX.Đức Phổ đã khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể theo dõi thường xuyên tình hình sạt lở để kịp thời xử lý; bố trí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân tại nơi sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm; huy động vật tư, vật liệu để xử lý bước đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân, an toàn công trình kè hiện trạng…

Trước đó, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan đã kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ sạt lở và tính chất nguy hiểm của khu vực sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1. Qua đó, đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách TX.Đức Phổ và giao UBND TX.Đức Phổ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ biển thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1 theo đúng quy định. Quy mô đầu tư xây dựng công trình kè này dự kiến đề xuất khoảng 55 tỉ đồng, tổng chiều dài kè bảo vệ bờ biển làm mới khoảng 500 m và khắc phục hư hỏng kè hiện trạng.