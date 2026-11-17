UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất chủ trương dừng triển khai 4 dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn do vướng quy hoạch, không còn phù hợp với điều kiện thực hiện và yêu cầu bố trí quỹ đất phục vụ quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, có những dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng.

Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside nằm ở xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) được UBND tỉnh thống nhất cho tạm dừng triển khai ẢNH: HẢI PHONG

Dừng 4 dự án sau rà soát

Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh ngày 12.11, địa phương thống nhất dừng thực hiện 4 dự án trong tổng số 10 dự án còn lại đang được rà soát, xử lý.

Cụ thể, 4 dự án gồm: Khu đô thị Tịnh Hà Riverside; chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía bắc quốc lộ 24; Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Nghĩa Dõng; Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị.

Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside chưa triển khai thi công; nơi đây, người dân vẫn canh tác bình thường trên đất dự án ẢNH: HẢI PHONG

Trong đó, dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside được thống nhất dừng do không còn phù hợp với quy hoạch. Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía bắc quốc lộ 24 dừng theo đề nghị của nhà đầu tư. Riêng 2 dự án tại xã Nghĩa Dõng được dừng để dành quỹ đất phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh.

Đối với 2 dự án tại xã Nghĩa Dõng (nay thuộc xã An Phú), Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phấn đấu khởi công xây dựng các dự án quốc phòng, an ninh trong quý 1/2027.

Dự án Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị vẫn chưa triển khai; nơi đây, người dân vẫn trồng lúa ẢNH: HẢI PHONG

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu phương án xử lý phần diện tích đất xen kẹt, da báo còn lại, bảo đảm liền vùng, liền thửa. Tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, phúc lợi công cộng phục vụ cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc phát triển thêm nhà ở tại khu vực này.

Dự án gần 450 tỉ đồng sau nhiều năm vẫn là đất canh tác

Trong 4 dự án được thống nhất dừng triển khai, đáng chú ý là Khu đô thị Tịnh Hà Riverside do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi thực hiện. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, có diện tích sử dụng đất gần 42 ha, tổng vốn đầu tư hơn 447 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát, vị trí thực hiện dự án hiện không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đông nam đô thị mới Sơn Tịnh đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên không đáp ứng điều kiện tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Phóng viên Thanh Niên gặp người dân để tìm hiểu về dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside ẢNH: CẨM ÁI

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 17.11 cho thấy khu vực dự kiến triển khai dự án hiện vẫn là đất nông nghiệp, người dân tiếp tục canh tác bình thường. Nhiều năm sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tại khu đất này chưa có dấu hiệu triển khai xây dựng hạ tầng.

Anh Lê Văn Cảm, trú thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, cho biết nhà đầu tư đã mua, gom đất của người dân từ nhiều năm trước nhưng dự án vẫn chưa được triển khai. Hiện người dân vẫn tiếp tục canh tác trên diện tích đất nông nghiệp của mình.

"Khi nghe dự án triển khai trên khu đất gần nhà tôi, nhưng mấy năm nay không thấy ai xuống hoặc đưa phương tiện nào đến để xây dựng", anh Cảm nói.

Một dự án khác được thống nhất dừng là chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía bắc quốc lộ 24, do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại Hà Vân thực hiện. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, có diện tích sử dụng đất hơn 9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 75 tỉ đồng.

Theo kết quả rà soát, dự án cơ bản đáp ứng các điều kiện tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định. Tuy nhiên, nhà đầu tư đề nghị rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư và chưa thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện, dù các cơ quan chuyên môn đã nhiều lần làm việc. Vì vậy, tỉnh thống nhất dừng dự án theo đề nghị của nhà đầu tư.

Người dân cho biết dự án Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị ở xã An Phú (Quảng Ngãi) vẫn chưa triển khai ẢNH: HẢI PHONG

Đối với 2 dự án Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị, Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị, cả hai đều nằm trên địa bàn xã Nghĩa Dõng trước đây, nay thuộc xã An Phú. Qua rà soát, tỉnh thống nhất dừng triển khai để dành quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Công an tỉnh, phù hợp với quy hoạch đất quốc phòng, an ninh.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 16.11, khu vực thực hiện 2 dự án này vẫn còn nhiều diện tích đất trống và ruộng lúa của người dân. Hạ tầng dự án chưa được triển khai xây dựng.

Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trước 30.11

Ngày 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Nhật Vũ, quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng 4 dự án, trung tâm sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án, bảo đảm phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế.

Theo ông Vũ, đối với dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside và dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía bắc quốc lộ 24, đây là những khu vực có tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua. Sau quá trình rà soát, UBND tỉnh đã thống nhất tạm dừng 2 dự án này.

Đa số các dự án bị tạm dừng đều chưa thực hiện triển khai thi công ẢNH: HẢI PHONG

Đối với các khoản chi phí mà nhà đầu tư đã thực hiện, đặc biệt là chi phí liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ rà soát cụ thể, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án xử lý trong thời gian tới.

Riêng 2 dự án tại xã Nghĩa Dõng, ông Phạm Nhật Vũ cho biết qua rà soát các thủ tục, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án dành quỹ đất để phục vụ dự án mở rộng cơ sở vật chất Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi điều chỉnh, mở rộng dự án, khu vực sẽ xuất hiện một số diện tích đất xen kẹt, tạo thành các vùng lõm. Trung tâm sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, nhằm bảo đảm khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng và tạo cảnh quan chung cho khu vực.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc dừng 4 dự án là một phần trong quá trình rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 10 dự án tồn đọng còn lại trên địa bàn. Các sở, ban, ngành và địa phương được yêu cầu quán triệt tinh thần giải quyết triệt để, không để tình trạng dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu hoàn thành dứt điểm việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với toàn bộ 10 dự án còn lại trước ngày 30.11, sau đó chuyển sang giai đoạn đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đủ điều kiện.