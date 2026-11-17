Ngày 17.11, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt 6 dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước), nhằm bảo đảm điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2027.

Đập Thạch Nham (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua xem xét báo cáo của Sở Xây dựng về tình hình thẩm định các dự án khởi công mới, hiện có 6 dự án chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt theo tiến độ yêu cầu.

Trong đó, 5 dự án đang trong quá trình thẩm định, chờ hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường, gồm: tuyến đường từ Km7 (quốc lộ 24) đi giáp đường tỉnh 627C; đường giao thông kết nối quốc lộ 24 với quốc lộ 14C; mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Trường Sơn Đông đi quốc lộ 40B; dự án xây dựng hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung khu vực phía tây sông Trà Bồng - Khu kinh tế Dung Quất.

Dự án còn lại đang được điều chỉnh chủ trương đầu tư là công trình cầu và đường tỉnh 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham.

Không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ nhiều lần

Trước tình trạng chậm trễ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân chậm tiến độ phê duyệt dự án; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, gửi UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Xây dựng.

Các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn tất công tác thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ phê duyệt dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Đối với dự án cầu và đường tỉnh 623B, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đầy đủ thành phần, chất lượng và trình tự, thủ tục theo quy định, gửi Sở Xây dựng thẩm định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường đối với các dự án; không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND tỉnh đánh giá trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm phê duyệt dự án; đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đồng thời phải hoàn thành việc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tối đa 3 ngày sau khi có kết quả phê duyệt đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành phê duyệt toàn bộ 6 dự án trước ngày 20.11.