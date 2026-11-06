Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đất đai

Ngày 6.11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh đảo Ngọc (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Động thái này được đưa ra trên cơ sở kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất tại khu vực đảo Ngọc (xã Tịnh An, nay là phương Trương Quang Trọng).

Ngày 20.9.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND, chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi công dân phát sinh thủ tục hành chính đối với các trường hợp trước đây UBND huyện Sơn Tịnh (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, xác định diện tích đất ký hiệu "T", thời hạn sử dụng lâu dài không đúng quy định trước luật Đất đai năm 2003.

Các trường hợp này được xác định tại các xã Tịnh Thiện, Tịnh An, Tịnh Ấn Tây (thuộc huyện Sơn Tịnh cũ) và những địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu rà soát, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sai phạm

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc tháo gỡ các tồn tại được thực hiện trên cơ sở Kết luận thanh tra số 87, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả rà soát những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ vướng mắc ẢNH: CẨM ÁI

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đề xuất đã được thống nhất; bảo đảm quá trình giải quyết, tháo gỡ vướng mắc phải chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức rà soát, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân đã để xảy ra hạn chế, sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai trước đây liên quan đến kết luận thanh tra. Việc xử lý phải bảo đảm không để phát sinh sai phạm mới, đồng thời chủ động dự lường những tình huống phức tạp có thể xảy ra để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm được xác định tại Kết luận thanh tra số 87. Trường hợp việc xử lý chưa bảo đảm yêu cầu, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh trước ngày 10 hằng tháng.

Việc chỉ đạo rà soát, tháo gỡ lần này nhằm xử lý những tồn tại kéo dài trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.