Chủ bánh mì Bà Được bị phạt hơn 85 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

Ngày 5.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, ở phường Cẩm Thành), chủ xe bánh mì Bà Được. Việc xử phạt liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Điểm bán bánh mì Bà Được tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định, bà Thúy bị xử phạt tổng cộng hơn 85 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, bà Thúy bị phạt 750.000 đồng đối với hành vi để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại xâm nhập. Đối với hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bà Thúy bị phạt 85 triệu đồng. Số người bị ảnh hưởng trong vụ việc này là 175 người.

Ngoài phạt tiền, chủ xe bánh mì Bà Được còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng; buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm. Bà Thúy cũng phải chịu mọi chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ngộ độc.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Chưa hoàn tất bồi thường cho 175 người bị ngộ độc

Liên quan vụ việc, ngày 27.10, tại Nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Cẩm Thành, cơ sở bánh mì Bà Được đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại điểm bán trên đường Duy Tân. Tuy nhiên, đến nay, việc chi trả vẫn chưa hoàn tất. Một số người bị ngộ độc phản ánh chưa nhận được tiền bồi thường từ cơ sở này.

Cơ sở bánh mì Bà Được bồi thường cho người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ẢNH: L.P

Trước đó, theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành) sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Nhiều người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được ẢNH: DUY HƯNG

Đến ngày 16.10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành. Kết quả cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với 9 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm, có 4 mẫu dương tính với Salmonella, gồm 2 mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, 1 mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và 1 mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.