Quảng Ngãi lại ghi nhận nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Sáng 5.11, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đang chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Trạm y tế xã tiếp tục theo dõi sức khỏe những người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một số điểm bán trên địa bàn.

Quảng Ngãi có 7 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ẢNH: HẢI PHONG

Theo báo cáo nhanh của Trạm y tế xã Đông Sơn, từ ngày 3.11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận các bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Những người này khai đã ăn bánh mì mua tại xe bánh mì của bà D.T.T (khu vực chợ Bờ Đắp, thôn Định Tân, xã Đông Sơn) và xe bánh mì của bà D.T.H (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn).

Tính đến 16 giờ ngày 4.11, cơ quan chức năng ghi nhận 5 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 4 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 1 người theo dõi tại nhà. Các bệnh nhân nhập viện từ chiều tối 3.11 đến sáng 4.11, với những triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và tức ngực.

Qua kiểm tra ban đầu, cả 2 điểm bán bánh mì nói trên đều chưa có hồ sơ pháp lý. Cụ thể, xe bánh mì của bà T. tại chợ Bờ Đắp bán khoảng 30 ổ bánh mì mỗi ngày. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực chế biến, bán hàng không bảo đảm vệ sinh, gần nguồn ô nhiễm; điều kiện bảo quản thực phẩm chưa tốt và chủ cơ sở không thực hiện lưu mẫu thức ăn.

Chủ cơ sở khai nhận lấy nước chan, bơ và chà bông từ cơ sở bánh mì của ông B. tại xã Tịnh Khê. Ngày 4.11, đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu thực phẩm tại cơ sở này, bàn giao cho Chi cục An toàn thực phẩm và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác kiểm nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Bánh mì Bà Được liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người nhập viện điều trị hồi 10.2026 ẢNH: HẢI PHONG

Đối với xe bánh mì của bà H. tại thôn Châu Thuận Biển, cơ sở bán khoảng 100 ổ mỗi ngày. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra, điểm bán đã nghỉ nên không thể lấy mẫu thực phẩm trực tiếp. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở cho biết lấy nước chan và bơ từ cơ sở ông B. ở xã Tịnh Khê; các nguyên liệu còn lại được mua tại chợ và tự chế biến.

Đáng chú ý, liên quan đến nguồn cung nguyên liệu nói trên, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết cùng thời điểm, địa phương cũng ghi nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở có sử dụng nước chan và bơ lấy từ cơ sở ông B.

"Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã cử cơ quan chuyên môn xuống xã Tịnh Khê để lấy mẫu, điều tra nguyên nhân vụ việc", ông Vương thông tin.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến các điểm bán bánh mì có sử dụng chung nguồn nguyên liệu.

Trước đó, vào tháng 10.2026 tại Quảng Ngãi có 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (ở phường Cẩm Thành), hiện chính quyền địa phương đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này gần 90 triệu đồng.



