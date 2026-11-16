Phê duyệt dự án nối cao tốc với biển Quảng Ngãi

Chiều 16.11, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ quốc lộ 1 (nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, với tổng vốn đầu tư 800 tỉ đồng.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh ẢNH: HẢI PHONG

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Tư Nghĩa và xã Vệ Giang. Điểm đầu tuyến tại nút giao quốc lộ 1 với đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Tư Nghĩa; điểm cuối kết nối với đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn qua xã Vệ Giang.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,5 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trong đó, hơn 5 km đầu tuyến có nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, lề đường mỗi bên 0,5 m. Đoạn cuối tuyến dài hơn 1 km được đầu tư theo trục ngang, có nền đường rộng 21 m, gồm: mặt đường 11 m và vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 2 cầu có chiều dài lần lượt hơn 64 m và 171 m, cùng 3 công trình cống bản sàn. Ngoài ra, dự án còn đầu tư các nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án 800 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 721 tỉ đồng, ngân sách tỉnh bố trí khoảng 79 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể, năm 2026 tập trung công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027 - 2030 triển khai thi công.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư tuyến đường nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu vận tải, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics. Công trình cũng góp phần tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch ven biển, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân trong khu vực.